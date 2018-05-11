“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İstanbul, 11 Mayıs () – TÜSİAD’ın geleceğin genç girişimcilerine, iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasının 2018 döneminde geçen yılın katılım rekoru kırıldı ve yarışmanın bu seneki birincisi “Taka”, ikincisi “Anlatan Eller” ve üçüncüsü “Bkare” oldu.

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasına bu yıl Türkiye genelinde 74 ilden ve 161 üniversiteden 1,621 iş fikriyle 4,268 genç başvurdu. Jüriliğini TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui ve yarışmanın ana sponsoru BASF Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu’nun üstlendiği yarışmanın finaline “Anlatan Eller”, “Bkare”, “Ratonik”, “Taka” ve “Tion” olmak üzere beş ekip kaldı.

Yarışmada sırasıyla ön eleme, eğitim kampı, TÜSİAD rehberleriyle çalışma ve yarı final etaplarını geçen bu beş ekip arasından ilk üç şöyle sıralandı:

75,000 liralık Birincilik Ödülünü kazanan:

Cinsel hastalıkların erken tanısında kaliteyi iyileştirmeyi ve doğru tedaviye hızla ulaşılmasını amaçlayan çözümleriyle “Taka” ekibi – Gazi Üniversitesi Biyokimya öğrencisi Cansu Kabasakal ve Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik öğrencisi Saliha Nur Tanış.

50,000 liralık İkincilik Ödülünü kazanan:

Engelli ve sağır bireylerin eğitiminde fırsat eşitsizliğini gidermek için Türk İşaret Dili destekli online eğitim platformu çözümü sunan “Anlatan Eller” ekibi – Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencisi Açelya Sarıkaya ve İstanbul Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi öğrencisi Pelin Baykan.

25,000 liralık Üçüncülük Ödülünü kazanan:

Gıdaları mikrofilm teknolojisi ile kaplayarak küflenme sorununa karşı geliştirdikleri doğal çözümle “Bkare” ekibi – Erciyes Üniversitesi Tıp Anatomi öğrencisi Bahar Yılmaz ve Aksaray Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji öğrencisi Behlül Koç.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte moderatörlüğünü Cem Seymen’in üstlendiği bir panel gerçekleştirildi. Panelde, yarışma finalinin jüri üyeliğini üstlenen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui ve yarışmanın ana sponsoru BASF Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu, yarışmaya dair görüşlerini paylaştılar.

Panelin ardından finalist ekipler sahne alarak jüri üyelerine projelerini sundu. Finalistlerin gerçekleştirdikleri proje sunumlarının ardından başarılı bulunan ilk üç ekibe ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca en fazla başvuru alınan sırasıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi rektörlerine birer plaket verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi: “2011 yılında Ankara’da iki üniversitede pilot bir proje olarak başlattığımız yarışma, aradan geçen yedi yılda girişimcilik ekosisteminin desteği ile Türkiye çapında gençlerin kucakladığı bir organizasyona dönüşen yarışmada, bu sene ana vurgumuz kadın girişimciliğinin desteklenmesi oldu.

“Bu yıl 74 il, 161 üniversiteden başvuru aldık. Kadın girişimcilerin başvurusunu yüzde 26 artırdık. Bundan da önemlisi Eğitim Kampı’na katılan ekipler arasında kadın sayısını yüzde 40’lara çıkardık! Mutluyuz, gururluyuz, her şeyden öte umutluyuz! Katılan tüm genç girişimci adaylarımıza teşekkür ediyorum.”

Bu Gençlikte İŞ Var! Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapan ve finalin jüri üyelerinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuşmasında şu noktalara değindi: “2017’de dünyada kadın girişimci oranı yüzde 17. Dünyada da yeterli değil ve üzerine çalışılıyor.

“Türkiye’de de kadın girişimci oranı yüzde 20 seviyelerinde. Hala yol ve fırsat var, dolayısıyla çalışmaya devam edeceğiz. Her yerde olduğu gibi, bu konuda da eşitlik istiyoruz.” (Fotoğraflı)