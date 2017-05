“TÜSİAD bu gençlikte İŞ var!” yarışmasında büyük ödülün sahibi Physhome oldu

İstanbul, 17 Mayıs () – Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 426 iş fikri başvurusu arasından finale kalan beş ekibin iş planı sunumlarını yaptığı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” finalinde birincilik ödülü Physhome, ikincilik ödülü Bizim Ekip, üçüncülük ödülü ise Buz Dökücüler ekibine verildi.

TÜSİAD tarafından, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak ve inovatif fikirlerini büyük sermaye ile buluşturmak amacıyla düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında kazananlar açıklandı. Yarışmanın jürisini TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Sabancı Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, BASF Türk CEO'su Buğra Kavuncu ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın oluşturdu. Türkiye genelinde 73 il ve 152 üniversiteden 3 bin 706 öğrencinin katılımı ile kendi rekorunu kıran “TÜSİAD Bu gençlikte İŞ var!” yarışmasında, sırasıyla ön eleme, eğitim kampı, TÜSİAD rehberleriyle çalışma ve yarı final etaplarını geçen beş ekip arasından ilk üç şöyle sıralandı:

75 bin liralık Birincilik Ödülü'nü kazanan Physhome:

Fizik tedaviyi her zaman, her yerde, en doğru şekilde sunma mottosu ile yola çıkan ve fizik tedavi ve ortopedi hastalarının tedavi süreçlerini istedikleri yerden takip edebildikleri bir mobil sağlık çözümü sunan üç Boğaziçi üniversiteli (Cihat Erbay, Berhudan Aslan, Mahmut Jiyan Aslan) ve bir İstanbul üniversiteli (Safa Andaç) gencin kurduğu Physhome (Aylin Somersan-Coqui'nin rehberliğinde)

50 bin liralık İkincilik Ödülü'nü kazanan Bizim Ekip:

Sürdürülebilir bir gelecek için, mikrobiyal prosesler kullanarak, daha az kimyasal ve su ile çevreci ve ekonomik endüstriyel deri üretmeyi hedefleyen Marmara Üniversiteli Halil Önder Özbaşak ve Şeyma Öztürk'ün oluşturduğu Bizim Ekip (Ümit N. Boyner'in rehberliğinde)

25 bin liralık Üçüncülük Ödülü'nü kazanan Buz Dökücüler:

Enerji iletim hatlarında oluşan buz yükü sorununa uzun ömürlü, akılcı ve düşük maliyetli bir çözüm oluşturmayı amaçlayan projeleriyle Amasya Üniversiteli Buz Dökücüler: Serdar Atmaca ve Lütfullah Kıcık (Ebru Özdemir'in rehberliğinde)

“Bu gurur ve başarı gençlerimize ait”

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarışmanın 2011 yılında pilot nitelikte bir proje olarak başladığını ve hedeflerinin girişimcilik kültürünü gençler arasında yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Bilecik, “Gençlerimizin tutkularıyla şekillendirdikleri iş fikirlerine, TÜSİAD bünyesindeki deneyimle rehberlik etmekti. Evet, adı yarışmaydı ama, yarışanlar asla gençlerimizin hayalleri değildi. Yarışan ve kazanan hep Türkiye olacak, projemize katılan gençlerimizden her biri çok önemli değerler elde edecekti. Gelinen noktada, tüm bu temennilerimizin beklentilerimizin de ötesinde gerçekleştiğini görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu yıl kendi katılım rekorunu kıran TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, tam da arzu ettiğimiz gibi bir yarışmanın çok ötesinde, Türkiye'de girişimciliğin genç beyinler nezdinde gelişim platformu haline geldi. Bu gurur ve bu başarı gençlerimize ait. Gençlerimiz, birbirinden güzel, birbirinden yaratıcı, birbirinden değerli fikirleriyle hepimize ilham verdiler. TÜSİAD olarak, bugün olduğu gibi, bundan sonraki dönemlerde de gençlerimizin yanında olacağız. Girişimciliğin desteklenmesinden genç istihdamına kadar, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye'ye destek verecek tüm adımlarda en kıymetli ortağımız gençler olacak.”

Törene ev sahipliği yapan ve finalin jüri üyelerinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuşmasında kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Sabancı, “Bugün, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30'larda ve bu hiç yeterli bir sayı değil. ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ yarışmasında yüzde 33 kadın girişimci katılımı iyi bir başlangıç. Fakat her konuda olduğu gibi burada da eşitlik diyoruz ve bu rakamı yukarı çekmeliyiz. Girişimcilik alanında kadınları cesaretlendirmemiz lazım. Yüzde 33'u asla yeterli bulmamalıyız. Bu sene başvuran, finale kalan, kazananların bir görevi daha olsun. Bu görev; çevresindekileri, özellikle kadınları teşvik etmek olsun. Kadın girişimci oranını hep birlikte daha yukarı çekmeliyiz ve bu konu devamlı gündemimizde olmalı.” dedi.

(Fotoğraflı)