"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasına en çok başvuru İEÜ'den

İstanbul, 24 Şubat () - Üniversite öğrencilerine iş fikirlerini iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte geliştirerek hayata geçirme olanağı sunan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" en çok başvuru üçüncü kez de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) yapıldı.

TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine, iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışması bu yıl başvuru rekorunu yeniledi.

Geçen yıl 70 il, 144 üniversiteden 3 bin 195 üniversite öğrencisinin katıldığı yarışmaya bu yıl, Türkiye genelinde 73 il ve 152 üniversiteden 3 bin 706 üniversite öğrencisi, 1,426 projeyle başvurdu.

İEÜ, Fırat ve Erciyes ilk üçte

Yarışmaya en çok başvuru yapılan üç üniversite İzmir Ekonomi Üniversitesi (235 öğrenci), Fırat Üniversitesi (173 öğrenci) ve Erciyes Üniversitesi (151 öğrenci) olarak sıralandı. Bu üniversiteleri Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi izledi. En çok başvuru yapılan üniversiteye verilen TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı’nı İzmir Ekonomi Üniversitesi bu sene üçüncü kez alma başarısını gösteriyor.

En yoğun başvuru İstanbul’dan

Yarışmaya Türkiye’nin tüm bölgelerinden başvuru yapılması dikkat çekiyor. En çok başvurunun yapıldığı illerde İstanbul 968 öğrencinin katılımı ile başı çekiyor. İstanbul’u 550 kişiyle Ankara ve 502 kişiyle İzmir takip ediyor. Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Konya, Antalya, Kocaeli ve Bursa da başvurunun yoğun olduğu diğer iller olarak sıralanıyor.

Yarışmada üniversite öğrencileri iş fikirlerini, iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte geliştirerek hayata geçirme imkanına sahip oluyorlar. Bu sene BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın diğer destekçileri arasında Mazars Denge, GittiGidiyor, UBS, Allianz ve IBM bulunuyor.

Ön eleme sonuçları 9 Mart’ta

Yarışmanın ön eleme etabında üniversite öğrencilerinden oluşan ekiplerin iş fikirleri, yarışma ön jürisi tarafından incelenecek. En yüksek puanı alan ilk 50 iş fikrinin (ilk 30’u asil, sonraki 20’si yedek olmak üzere) 9 Mart’ta kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

15-18 Mart’ta kampa girecekler

Ön elemeyi başarıyla tamamlayan 30 ekip, 15-18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da bir eğitim kampında bir araya gelecek. Kampa katılan yarışmacılar bir yandan etkin sunum tekniklerinden pazara çıkış stratejilerine kadar girişimcilik hakkındaki temel konularda eğitim alırken, diğer yandan ekosistemin önemli isimlerinden mentorluk alma fırsatına sahip olacak.

İş fikirleri TÜSİAD üyeleriyle birlikte geliştirilecek

Eğitim kampının ardından 30 yarışmacı ekip, fikirlerini TÜSİAD üye rehberlerine sunacak ve seçilen 12 ekip birer üye ile eşleşecekler. Yarışmacılar 20 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında her biri Türk iş dünyasına yön veren birbirinden değerli isimlerin bulunduğu rehberleri ile birlikte çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve iş planlarını oluşturma fırsatı yakalayacaklar.

Büyük Final 17 Mayıs’ta

Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’nın Ödül Töreni, final jürisi Erol Bilecik, Güler Sabancı, Esin Güral Argat, Buğra Kavuncu ve Nevzat Aydın’ın katılımları ile 17 Mayıs 2017’de İstanbul’da yapılacak. Yarışmanın birincisine 75 bin lira, ikincisine 50 bin lira, üçüncüsüne ise 25 bin lira para ödülü verilecek.