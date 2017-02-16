“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasına başvurular sürüyor

İstanbul, 16 Şubat () - TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak ve inovatif fikirleri büyük sermaye ile buluşturmak amacıyla düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında yeni dönem 9 Ocak’ta başladı. 2016’da ülke çapında 70 il ve 144 üniversiteden 3195 gencin başvurduğu ve binlercesinin takip ettiği yarışmaya bu sene de büyük ilgi var. Başvuruların 20 Şubat’ta sona ereceği yarışmaya 18 – 30 yaş arası üniversite öğrencileri ekipler halinde katılabiliyor.

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'ndan (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Bu Gençlikte İŞ Var! bir iş fikri yarışması olmaktan öte girişimci üniversite öğrencilerine iş dünyasının deneyimlerimden faydalanabilecekleri bir süreç deneyimi sunuyor" denildi ve şu bilgiye yer verildi:

"Online eğitim ile girişimcilik konusundaki bilgilerini pekiştiren gençlerden ön elemeyi geçenler, tüm masrafları TÜSİAD tarafından karşılanan bir eğitim kampına alınıyor. Eğitim kampı boyunca fikir ve ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejisine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin bilmesi gereken tüm temel konular hakkında eğitilen ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinden mentorluk alan ekiplerden 12 tanesi TÜSİAD üye rehberleri ile çalışma ve iş planlarını geliştirme fırsatı elde ediyor."

Açıklamaya göre, tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’nda birinciye 75.000 lira, ikinciye 50.000 lira, üçüncüye ise 25.000 lira para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma sonunda en çok başvuru yapan üniversite TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı ile ödüllendirilirken, yarışma sürecinde en aktif çalışan öğrenci kulübü temsilcileri de İstanbul’da düzenlenecek Ödül Töreni’ne davet edilecek.

Bu yıl BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın diğer destekçileri arasında Mazars Denge, Gittigidiyor, UBS, Allianz ve IBM bulunuyor. Yarışma takvimi

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’nda aşamalar ve önemli tarihler şöyle:

- Yarışma başvuruları 20 Şubat 2017 saat 17:00’a kadar alınacak. Her girişimci adayı sadece bir ekiple ve her ekip sadece bir fikir ile yarışmaya başvurabilir.

- Alınan başvurular, 21 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında bağımsız bir ön jüri tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen ekipler 9 Mart 2017 tarihinde açıklanacak.

- Başvurularını tamamlayan ekipler, Silikon Vadisi’nin en önemli 10 kanaat önderinden biri kabul edilen girişimci ve akademisyen Steve Blank'in “Nasıl Bir Start-Up Kurarsınız?" adlı online eğitimini Türkçe altyazılı olarak alarak, girişimcilik konusundaki bilgilerini pekiştirme fırsatı bulacaklar.

- Ön elemeyi geçen ve online eğitimi tamamlayarak iş fikirlerini kanvasa döken ekipler, İstanbul'da 3 gün sürecek eğitim kampına katılma hakkı elde edecekler. Eğitim kampı esnasında katılımcılar girişimciliğe ilişkin temel konulardan etkili sunum tekniklerine kadar birçok alanda eğitim alma ve başarılı girişimcilerden kendi hikayelerini dinleme fırsatı bulacaklar.

- 3 günlük eğitim boyunca geliştirilecek iş planları kampın son gününde TÜSİAD üyelerine sunulacak ve seçilen ekipler yarışmanın bir sonraki etabı olan rehberlerle çalışma sürecine geçmeye hak kazanacaklar.

- 20 Mart – 15 Mayıs arasında TÜSİAD rehberleri ile çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlama imkanı bulacak yarışmacılar, 17 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek ödül töreninde final jürisine sunumlarını yapacak ve kazananlar ödüllendirilecek. Başvuru koşulları:

- T.C. vatandaşı olmak;

- Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmek;

- 1 Ocak 2017 itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak;

- 2 ila 5 kişiden oluşan bir ekip oluşturmak;

- Fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.bugenclikteisvar.com - www.facebook.com/BuGenclikteIsVar - www.twitter.com/genclikteisvar - https://www.instagram.com/bugenclikteisvar/ - http://bit.ly/BuGenclikteIsVar-LinkedIn