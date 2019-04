TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” programının birincisi “Algdeha” oldu

Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği, üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla girişimcilik programı “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” programının bu seneki birincisi “Algdeha”, ikincisi “Kisar – Bal Kutusu” ve üçüncüsü “DsyApp” oldu.



Beşi yurt dışından olmak üzere 81 kent, 178 üniversiteden 2,990 gencin 1,118 iş fikriyle başvurduğu “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Girişimcilik Programı’nın ödül töreninde jüri üyeliğini Allianz Sigorta A.Ş. & Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ana sponsoru BASF Türkiye'nin Genel Müdürü Rami Atikoğlu üstlendi. Ödül töreninin finaline “Algdeha”, “Kisar - Bal Kutusu”, “DsyApp”, “Kodit” ve “Teknofarm” olmak üzere beş ekip kaldı.

Swissotel The Bosphorus’da düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı. Kaslowski konuşmasında, TÜSİAD’ın girişimciliğe verdiği önem ve bu alandaki çalışmalarına değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:



“Girişimcilik her şeyden önce bir kültür meselesi. Biz bu kültürün tohumlarını Türkiye’de son birkaç yıldır atıyoruz. Başarılı ve dünyada ses getiren girişimleri yeni yeni çıkartıyoruz. Bu anlamda kat etmemiz gereken yol uzun ama potansiyelimiz de bir o kadar yüksek! Fikir ve girişim özgürlüklerinin desteklendiği, gençlere ve girişimcilere olan güvenin arttığı bir Türkiye’de rekabet gücü yüksek ve dünyada adından söz ettirecek girişimlerin daha hızlı yeşereceğine inanıyoruz.”



Ödül töreninde ayrıca, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programının Girişimcilik Kampı’na en fazla öğrenci gönderme hakkını elde eden Karabük Üniversitesi’ne TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı verildi.

Söz konusu programın kazananları ise şöyle;



- 75 bin liralık Birincilik Ödülünü kazanan Algdeha, küresel ısınma ile balıkların yağ hacminin düşmesi ve buna bağlı endüstrilere sürdürülebilir kaynak arayışından yola çıkarak, hayvansal ürünleri mikroorganizmalardan elde etmeyi hedefliyor. Ekip üyeleri İstanbul Üniversitesi öğrencileri Mert Furkan Filizoğlu ve Mehmet Can Sucu olan projenin rehberliğini Borusan Holding’ten Lale Ergin üstlendi.

- 50 bin liralık İkincilik Ödülünü kazanan Kisar - Bal Kutusu, bal üretim verimliliğini arttırırken, geleneksel yöntemleri endüstri 4.0 standartlarına taşıyor ve arı yaşamını koruyor. Ekip üyeleri arasında Başkent Üniversitesi’nden Nabican G. Özdemir, Bahadır G. Özdemir, Mahmut Serkut Öğüt, Ayçanur Tekin ve Nişantaşı Üniversitesi’nden Hakan Aktan’ın bulunduğu projeye UBS’den Yeşim Sümerkan rehberlik etti.

- 25 bin liralık Üçüncülük Ödülünü kazanan DsyApp, disleksiye çoklu çözüm üreterek daha geniş bir kitleye hitap eden ve alanında uzman kişilerin işini, mobil platforma taşıyarak kolaylaştıran bir sosyal girişim uygulaması olarak geliştirildi. Ekip üyeleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Esra Ablak, Büşra Bektaş, Öykü Demirhani Deniz Öztürk ve İnan Evin’in yer aldığı projenin rehberliğini GittiGidiyor’dan Öget Kantarcı yaptı.