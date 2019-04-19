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TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı 2019 ödülleri sahiplerini buluyor 

İstanbul, 19 Nisan () – Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) “Bu Gençlikte İŞ Var!” Girişimcilik Programının 2019 finali, 26 Nisan’da Swissotel The Bosphorus’da düzenlenecek. Ödül Töreni’nde finale kalan beş...

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı 2019 ödülleri sahiplerini buluyor 

İstanbul, 19 Nisan () – Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) “Bu Gençlikte İŞ Var!” Girişimcilik Programının 2019 finali, 26 Nisan’da Swissotel The Bosphorus’da düzenlenecek.
Ödül Töreni’nde finale kalan beş ekip TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde geliştirdikleri iş fikirlerini sunacak ve 150 bin liralık para ödülü için yarışacak. Beşi yurt dışından olmak üzere 81 şehir, 178 üniversiteden 2,990 gencin 1,118 iş fikriyle başvurduğu programın ödül töreni, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin açılış konuşması ile başlayacak. Moderatörlüğünü Özlem Gürses’in yapacağı törende TÜSİAD üyesi iş insanlarının rehberliğinde üç aya yakın bir süre çalışan beş ekip projelerini sunacak ve 25 bin lira, 50 bin lira ve 75 bin liralık para ödüllerinin sahipleri belli olacak.
Ödül Töreninde jüri üyeliğini Allianz Sigorta A.Ş. & Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ana sponsoru BASF Türkiye’nin Genel Müdürü Rami Atikoğlu yapacak.
Bu dönem ilk defa, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ön jüri ağı final değerlendirmesine internet üzerinden katılacak.  Finalist beş ekip anlaşmalı kuluçka merkezlerine doğrudan girme hakkı kazanacak. Finalist ekiplerden biri ise TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı yakalayacak.
Ödül Töreni’nde ayrıca yarı finalist ekiplerin TÜSİAD rehberlerinin desteğiyle geliştirdikleri iş fikirlerini tanıtacakları bir proje pazarı da kurulacak.

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