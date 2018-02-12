TÜSİAD “Bu Gençlikte İş Var!” eğitim kampı sona erdi

İstanbul, 12 Şubat () - TÜSİAD tarafından düzenlenen “Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasının en önemli etaplarından biri olan Eğitim Kampı, 6-10 Şubat tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde 74 il, 161 üniversiteden 4,268 gencin 1,621 iş fikri başvurusuyla yarışma yeni bir rekora imza atarken, dönemin en umut verici gelişmesi katılımcıların yüzde 40’ının kadınlardan oluşması oldu" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Projeler en az iki yatırımı olan ve / veya Bireysel Katılım Sermayesi lisansına sahip melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinin oluşturduğu bağımsız bir ön jüri tarafından değerlendirildi.

"Ön elemeyi geçen 105 öğrencinin oluşturduğu 36 ekip yarışmanın İstanbul’da düzenlenen beş günlük eğitim kampına katılmaya hak kazanarak, ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar farklı konularda eğitim aldı.

"Kamp sırasında yapılan atölye çalışmalarında iş fikri sunumlarını geliştiren adaylar, girişimcilik ekosisteminden sayısız isimle ağ oluşturma imkanı yakaladı."

Eğitim Kampı etabında BASF, ING Bank, Sabancı Üniversitesi, MAzars Denge, UBS, Allianz, IBM ve Yapı Kredi ana destekçi kurumlar olarak yer alırken yarışmanın finalinin 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yarışma sonunda ise birinciye 75 bin lira, ikinciye 50 bin lira ve üçüncüye 25 bin lira para ödülü verilecek.

Açıklamada, "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Yarışması"na ilişkin de şu bilgiler verildi:

"'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' yarışması üniversite öğrencilerinin girişimcilik farkındalığını arttırmayı hedefleyen bir iş fikri yarışmasıdır.

"Tüm üniversite öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerin ekipleriyle katılarak kendilerine yarışma kapsamında sunulan süreç deneyimi sayesinde iş fikirlerini geliştirmelerini ve başarılı iş planlarına dönüştürmelerini amaçlıyor."