TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Büyüme tahmini yüzde 3-5 arası

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye ekonomisinin bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranıyla ilgili beklentisinin yüzde 3 ile 5 arasında olduğunu belirterek, "TÜSİAD olarak düşüncemiz yüzde 5'in altındaki bir büyümenin ihtiyaç olan istihdam açısından yetersiz kalacağı. Son 10 yılın ortalamasına bakıldığında da büyüme oranlarının ortalaması yüzde 6 civarında oldu. 2019 ve 2020 senelerinde işsizlik, daha da önemlisi genç işsizlik belki de ekonomideki en ciddi ve olumsuz gösterge oldu diyebilirim" dedi.



Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) bu yıl 17'ncisi düzenlenen Girişimcilik Günleri'nin ödül töreni, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin onur konuğu ve konuşmacı olarak katıldığı kapanış kokteyliyle sona erdi. Kent merkezindeki otelde düzenlenen ödül törenine konuşan ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, 17 yıl önce başlayan girişimcilik hikayelerinin bu yıl Avrupa Birliği Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Desteklenmesi Hibe programından aldığı hibe ile uluslararası boyuta ulaştığını söyledi.



BAŞARININ YAPI TAŞLARI



Törenin onur konuğu TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise yapay zeka ve hızla değişen teknolojilerin tarımdan turizme tüm sektörlerdeki artan önemine değindi. 21'inci yüzyılın yapılanmasında girişimciliğin, Ar-Ge ve inovasyonla başarının vazgeçilmez yapı taşları haline geldiğini kaydeden Kaslowski, "Türkiye, eğitim sürecinde gençlerdeki sorgulama dürtüsünü araştırmaya, yaratıcılığı inovasyona, ataklığı ise girişime dönüştürebildiği an, şüphesiz ki rekabet gücünü artıracak ve küresel ekonomideki konumunu güçlendirecek" dedi.



GİRİŞİMCİLERİMİZİN SAYISI ARTIYOR



TÜSİAD'ın genç girişimciliği desteklemek için 'Bu Gençlikte İş Var' projesini başlattığını hatırlatan Kaslowski, "Ekosisteme bakıldığında son yıllarda Türkiye'de girişimciliği destekleyen üniversitelerin sayısının artığını, melek yatırım ağlarının çoğaldığını, ortak çalışma alanlarının ve kuluçka merkezlerinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Girişimcilik kültürü ülkemizde derinleşiyor, yenilikçi iş modelleri geliştiren girişimcilerimizin sayısı artıyor" diye konuştu.



REKABETE DAYALI BİR EKONOMİ



Türkiye'de ekosistemin daha hızlı gelişmesi için sınırların dışına çıkarak, bölgedeki yeteneklerin de ülkeye kazandırılması gerektiğini belirten TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Bunu başarmanın yolu ise fikirlerin özgürce ifade edilebildiği, güvenli, öngörülebilir ve rekabete dayalı bir ekonomiden geçiyor. Girişim sayısını ve kalitesini bu şekilde artırıp Türkiye'yi yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir ve böylelikle ekosistemimizi geliştirebiliriz" dedi.



SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYARISI



Kaslowski, Türkiye'de sanayide dijital dönüşümünü sağlayacak tedbirlerin eşzamanlı ve ivedilikle gerçekleştirmesinin rekabet gücünün korunması açısından hayati önemde olduğunu vurguladı. Kaslowski, "Bu süreçte, Türkiye'nin yatırımların düşük seyrettiği, düşük katma değerli üretim yapılan bir ekonomik kısır döngüye, orta teknoloji tuzağına doğru kaymaması için yapısal sorunlarımızın kararlı bir şekilde giderilmesi elzem görülmektedir. İnsan kaynağının nitelikli eğitilmesi ve eğitim politikalarının dijital dönüşüm çağına göre şekillendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.



DÜNYA YENİ BİR JEO-EKONOMİK DÜZENE DOĞRU GİDİYOR



Dikkatten kaçırılmaması gereken bir dönüşüm daha olduğuna dikkat çeken Kaslowski, "Dünya yeni bir jeo-ekonomik düzene doğru yol alıyor. Avrupa Birliği, Çin ve ABD arasında denge sağlayıcı bir ekonomik güç olma özelliğini korumak istiyor. Avrupa Birliği'nin en önemli etkisi; dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak gücünü; adil ticaret ve iklim değişikliği ile mücadele yönünde kullanabilecek olmasındadır" dedi.



YATIRIM VE FİNANSMANDA TEMEL KRİTERLER



Avrupa'nın artık küresel ekonomik ilişkilerinde Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ana odak haline getirdiğini de belirten Kaslowski, "İklim değişikliği, sosyal haklar, hukuk devleti, dijital dönüşüm gibi konular artık uluslararası ticaret, yatırım ve finansmanda temel kriterler haline geliyor. Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmamızı bu bakış açısı ile yenileyebilirsek şirketlerimizin küresel rekabet gücüne ve ulusal kalkınmamıza da fayda sağlayabiliriz" dedi.



BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3- 5 ARASI



TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Türkiye ekonomisinin bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranıyla ilgili olarak beklentisinin yüzde 3 ile 5 arasında olduğunu söyledi. TÜSİAD olarak düşüncelerinin yüzde 5'in altındaki bir büyümenin ihtiyaç olan istihdam açısından yetersiz kalacağı olduğunu anlatan Simone Kaslowski, "Son 10 yılın ortalamasına bakıldığında da büyüme oranlarının ortalaması yüzde 6 civarında oldu. 2019 ve 2020 senelerinde işsizlik, daha da önemlisi genç işsizlik belki de ekonomideki en ciddi ve olumsuz gösterge oldu diyebilirim" diye konuştu.



YILIN GİRİŞİMCİSİ VE GÜNGÖR PEKŞEN ÖZEL ÖDÜLÜ



2019 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, güncel teknolojilerin kullanıldığı, otel ve acente otomasyon programı Sedna Agency ile turizm sektörüne yönelik sektörel proje ve yazılım üretimi konusundaki başarılı ve örnek girişimciliğinden dolayı KOD Yazılım firması kurucu ortağı ve genel müdürü, ANSİAD üyesi Ahmet Erdal'a verildi.



2019 ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Özel Ödülü, ANSİAD Küçük Felsefe Okulu ve ANSİAD Girişimcilik Günleri felsefe oturumlarına yaptığı katkı, bölge ve yurt genelindeki konferanslarıyla dernek üyeleri arasında ve şehirde felsefenin yaygınlaştırılması amacıyla gösterdiği gayret nedeniyle Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek'e verildi.



İŞ FİKRİ ÖDÜLLERİ



Yedi üniversiteden 140 proje ile 294 öğrencinin başvurduğu, 'Bi Düşün Sen Bulursun' sloganıyla, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen İş Fikri Proje Yarışması'nda ön elemeyi geçen 25 proje içerisinde Ön Lisans ve Lisans ile Yüksek Lisans ve Doktora kategorisinde ilk üç başarılı proje ödülün sahibi oldu.



Ön Lisans ve Lisans kategorisi birincisi, 'Boogha Akıllı Priz' ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Kaan Kartal, Celil Buğra Karacan, Mustafa Kosif ve Burakhan Doğan oldu.



Yüksek Lisans ve Doktora kategorisi birincisi, 'Yeni Nesil Nanomalzeme Tabanlı Biyouyumlu Pedikül Vida Üretimi' projesi ile Akdeniz Üniversitesi Dr. Hakan Çakın, Prof. Dr. Afşin Güngör, araştırma görevlisi Dr. Hasan Özdoğan, Dr. Onur Karaman, öğretim görevlisi Yiğit Ali Üncü oldu.