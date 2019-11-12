banner314

banner325

Son Dakika

TÜSİAD Başkanı Brüksel’de AB temsilcileri ile görüşecek

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope tarafından Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen üst düzey akşam yemeğine...

EKONOMİ 12.11.2019, 17:48
TÜSİAD Başkanı Brüksel’de AB temsilcileri ile görüşecek
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope tarafından Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen üst düzey akşam yemeğine katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde Brüksel’de olacak ve görüşmeler yapacak.
Brüksel’de 13 Kasım’da gerçekleştirilecek akşam yemeğinde, BusinessEurope ve üye iş dünyası temsil kuruluşlarının Başkanları, Avrupa Parlamentosu 2019-2024 yasama döneminde Avrupa özel sektörü açısından öncelikli alanları vurgulayacak.
Bu alanlarda hızla eyleme geçilmesi çağrısı Avrupa Parlamentosu üyeleri ile paylaşılacak. Etkinlikte aynı zamanda BusinessEurope’un yeni yasama dönemi için iş dünyası önceliklerini ele alan “Refah. İnsan. Gezegen” başlıklı belgesi de tanıtılacak.
TÜSİAD heyetinde Başkan Simone Kaslowski, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi Dilek Aydın yer alıyor.  Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK BusinessEurope üyesidir.  
Kaslowski TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği – Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu tarafından beşincisi düzenlenen AB-Türkiye ilişkileri toplantısında açılış konuşması gerçekleştirecek.
Bu yıl ““Navigating the Future: from polarizing politics to guiding policies in Turkey’s EU integration process” başlığıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor (İspanya / S&D), Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasındaki Karma Parlamento Komitesi’nin AB kanadının Başkanı Sergey Lagodinsky (Almanya /Yeşiller) ve AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Strateji ve Türkiye Direktörü Myriam Ferran ana konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Parlamentosu üyeleri, düşünce kuruluşları, AB ülkeleri resmi temsilcilikleri ve AB Komisyonu’ndan konuşmacıların da katkı sağlayacağı etkinliğe bu yıl ayrıca TÜSİAD ve Stiftung Mercator’un ortak projesi olan Turkey Europe Future Forum’un (TEFF) 25 mezunu da katılacak.
TEFF mezunları ayrıca kapalı bir oturumda Simone Kaslowski ile küresel ekonomi ve Avrupa işdünyası eğilimlerini değerlendirecek. Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 25-38 yaş arasında 25 genç profesyonel; küresel gelişmeler, yeni yasama döneminde AB politikaları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği ve entegrasyon sürecine yönelik yol haritasını tartışmak üzere TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği evsahipliğinde bir dizi toplantıya katılacak.
Kaslowski, Brüksel ziyareti kapsamında ayrıca TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciği evsahipliğinde gerçekleştirilen ve Paris temelli ACT Derneği tarafından temsil edilen çağdaş sanat sergisi açılış resepsiyonuna katılacak. Çağdaş Türk sanatçılarının eserlerinin tanıtılacağı resepsiyonda Kaslowski ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü açılış konuşması yapacak. Resepsiyonda eserleri tanıtılacak olan sanatçılar 15-17 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek olan Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6