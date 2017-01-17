TÜSİAD Başkanı Bilecik: CEO’lar dijitalleşmeyi bilmeli

İstanbul, 17 Ocak () – TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, CEO ve CIO görev tanımlarının ve profillerinin değiştiğini CEO’ların teknoloji bilgisi ve dijital ortamda var olan kişilerden seçilmesi gerektiğini belirterek “bir anlamda dijitalleşmiş CEO’lar olmalı” dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Cisco Connect'in açılışında yaptığı konuşmada başkan olarak katıldığı ilk etkinlik olması toplantının özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. “Teknoloji ve dijitalleşme” konularında konuşan Bilecik, giderek dijitalleşen dünyanın hızını yakalamanın kolay olmadığını vurguladı.

Dünya üzerinde yaklaşık 3.4 milyar internet kullanıcısı, 3.8 milyar mobil kullanıcı ve 2.3 milyar sosyal medya kullanıcısının bulunduğunu belirten Bilecik, 2020 yılında mobil kullanıcı sayısının 5.5 milyara ulaşacağını dile getirerek, “Bu rakam, dünyada elektrik ve temiz suya ulaşabilen veya araba sahibi insan sayısından daha fazla olacak” dedive ekledi:

“Bu süreçte sanayinin, ihtiyaç duyduğu değişimlere cevap verilebilmesinde dijitalleşme belirleyici rol oynamakta. Bugün, Dördüncü Sanayi Devriminin başlangıç evresindeyiz. Sanayi 4.0 diye adlandırdığımız bu devrim, hammaddeden satış sonrası hizmetlere kadar uzanan bir değer zinciri bakış açısıyla ve rekabetin yeni göstergeleri üzerinden politika geliştirme şeklinde kendini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl TÜSİAD olarak BCG işbirliğiyle Sanayi 4.0 raporumuzu kamuoyu ile paylaşarak, verimlilik, büyüme ve istihdam konularında sağlayacağı potansiyel fayda ve maliyetleri sektörel ve sayısal değerlendirmelerle ortaya koymuş olduk. Bunlardan bir-ikisini burada çok kısaca tekrar paylaşmak isterim. Sanayi 4.0’ın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla, Türkiye’deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda kaydedilmesi potansiyeli mevcuttur. Büyüme konusunda; Sanayi 4.0 çevresinde oluşacak ekonomi yoluyla kazanılacak rekabet avantajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’e kadar ulaşabilecek bir artışı tetiklemesi bekleniyor.”

Dijitalleşmenin şirketin sağlıklı ve hızlı karar alması, hatasız ve şeffaf yönetim değerlerine ulaşmak, global oyuncu olabilme hedefi, sonuç odaklı olabilmek, sürdürülebilir ve karlı bir operasyona sahip olma, çalışanları tarafından beğenilen bir şirket olma, daha rekabetçi olabilmek gibi zorunlulukları bulunduğunu ifade eden Bilecik, “Peki ülkemiz ve sektörlerimiz boyutunda faydalarından söz ettiğimiz dijital dönüşümü nasıl yakalayabiliriz?” diye sordu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu noktada liderlik devreye giriyor. Dijitalleşme, kurum liderlerinin vizyonlarının ayrılmaz bir parçası olmalı. Dijital dönüşümü önceliklendiren liderler, kurumlarındaki dijitalleşme girişimlerini oyunun seyrini değiştiren bir harekete dönüştürebilirler. Artık CEO ve CIO görev tanımları ve profili de değişiyor. CEO’lar teknoloji bilgisi de olan, dijital ortamda var olan, bir anlamda dijitalleşmiş CEO’lar olmalı. CIO’lar da altyapı yönetimi ve teknik konulardansa, iş süreci ve iş modellerinin dönüşümüne odaklanmalı. Hangi sektörde olursa olsun bu konuda kurum liderlerindeki farkındalığın yükselmeye başladığını gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl TÜSİAD, Samsung, Deloitte ve GfK işbirliği ile yapılan, dijital değişimi CEO’ların gözünden ele alan araştırmada bu bulguya ulaşmıştık. Elbette, kurumların dijital olgunluk düzeyi, dijitale yapılan yatırımlar, dijital kanallardan elde edilen ciro, dijital süreçten sorumlu üst düzey yönetici atanması gibi bileşenler bakımından, önümüzde halen kat edilecek çok önemli bir mesafe var. Bu da aynı araştırmanın hepimizi uyaran bir başka bulgusuydu.” Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım da 2020 yılında 5.5 milyar insanın mobil teknolojileri kullanacağını, 50 milyar cihazın internete bağlanmış olacağını, bu rakamların inanılmaz bir dönüşümün sinyalini verdiğini ifade etti.