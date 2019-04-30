TÜRSAB ikinci "Kültür Sohbetleri"nin teması Göbeklitepe

İstanbul, 30 Nisan () – TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Komitesi’nin düzenlediği TÜRSAB Kültür Sohbetleri’nin ikinci oturumu Göbeklitepe Kültürü temasıyla 9 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak.
FEST Travel Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye’de kültür turizminin öncü ismi Faruk Pekin’in başkanlığında faaliyet gösteren TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Komitesi’nin öncülüğündeki Kültür Sohbetleri Söyleşi serisinin ikincisi “Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye” düzenelenecek.
Yapılan araştırmalar sonucu insanlık tarihini değiştirecek sonuçların çıkmasıyla dünyanın ilgisini çeken ve 2019'un da Türkiye'de Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle popülerliğini artıran önemli arkeolojik alan, akademisyen Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın katılımıyla masaya yatırılacak.
İstanbul, 30 Nisan () – TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Komitesi’nin düzenlediği TÜRSAB Kültür Sohbetleri’nin ikinci oturumu Göbeklitepe Kültürü temasıyla 9 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak.