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TÜRSAB dünyanın en büyük turizm fuarına katılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Şubat () - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 6-10 Mart tarihleri arasında yapılacak olan dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası'nda yerini alacak.  TÜRSAB,...

TÜRSAB dünyanın en büyük turizm fuarına katılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Şubat () - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 6-10 Mart tarihleri arasında yapılacak olan dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı ve Borsası'nda yerini alacak. 

TÜRSAB, dünya turizminin en büyük buluşma noktası konumundaki turizm fuarı için Almanya'ya çıkarma yapacak. 7 milyar euro iş hacmi oluşturacak olan ITB Berlin Uluslarası Turizm Fuarı, 6 Mart'ta 53. kez Almanya’nın başkenti Berlin’de kapılarını açacak. 180 ülkeden 10 bin katılımcı ve 160 bin ziyaretçinin ilgi göstermesinin beklendiği fuarda, TÜRSAB da, 200 metrekare stant ile yer alacak.Türkiye’nin ana pazarlarından olan Almanya’daki fuara TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bölge temsil kurulu başkanları da katılacak. 

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