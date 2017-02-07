TUROB yönetimi İsrail pazarı için Tel Aviv Turizm Fuarı'nda

İstanbul, 7 Şubat () - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), geçen yıl turizmde artış gösteren nadir pazarlar arasında yer alan İsrail’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da yer aldığı Tel Aviv’deki IMTM Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı'na katılıyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bir dönem Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından biri olan İsrail’den turist trafiğine yeniden ivme kazandırmak üzere harekete geçti. TÜROB, İsrail'in Tel Aviv şehrinde başlayan IMTM Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonundaki Türkiye standı içinde katılıyor. TÜROB, Başkan Timur Bayındır, Başkan Yardımcıları Müberra Eresin ve Armin Zerunyan, Genel Sekreter Hediye Güral Gür ve Genel Müdür İsmail Taşdemir'den oluşan bir heyetle fuara katıldı. İsrail, geçen yıl turizmde artış gösteren nadir ülkeler arasında yer almıştı. 2016 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail’den gelen turist sayısı ise yüzde 30 artarak 293 bin kişiye ulaştı. 2017 yılında da bu artış trendinin devam etmesi öngörülüyor. Kaynak pazar olarak çok önemli Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İsrail'in bölgede oldukça stratejik pozisyonda bir ülke olduğuna dikkat çekerek, “Kaynak pazar olarak ise sektörümüz için ayrı bir öneme sahip. İsrail, 2016 yılında artış kaydettiğimiz yegane pazarların başında geliyor. Dolayısıyla, buradaki ışığı görüp daha kuvvetli pazarlama yapmalı, enerjimizi doğru kullanmalıyız. İsrail ile ilişkilerimizin sıcak olmadığı en zor dönemlerde dahi, TÜROB olarak bu pazar ile bağımızı koparmadık, fuar katılımlarımıza ve temaslarımıza devam ettik. Nitekim son yıllarda pazarda olumlu yönde bir hareketlenme söz konusu ve bunu daha da arttırabiliceğimizi öngörüyoruz” dedi. Bayındır, İsrail’de yaklaşık 1.5 milyon Arap kökenli dolayısıyla Arapça okuyan ve konuşanın yanı sıra ve 1.5 milyon da Rus kökenli İsrail vatandaşı yaşadığına dikkat çekerek, reklam/tanıtım stratejisinin oluşturulma aşamasında bu durumun da gözönünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ulaşım avantajı var Türk Hava Yolları'nın her gün 9, Pegasus'un ise her gün 3 adet, İstanbul-Tel Aviv karşılıklı uçuşu bulunduğunu hatırlatan Bayındır, “Bu İsrail'den Türkiye’ye gelecek olan ya da Türkiye üzerinden aktarma yapacak turistler için oldukça önemli bir ulaşım ve tercih avantajı oluşturuyor. Bu avantajdan maksimumda faydalanmalıyız. Fuar katılımımız kapsamında, bu yönde bazı özel heyet ziyaretlerimiz ve işbirliği değerlendirmelerimiz olacak. Fuarın, ülkemiz adına başarılı geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu. (Fotoğraflı)