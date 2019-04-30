TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

İstanbul, 30 Nisan () – Türkie Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Mart 2019 otel doluluklarının geçen yıla göre yüzde 5.0 düşüşle yüzde 64.2’ye gerilediğini, buna karşılık oda fiyatlarının yüzde 4.6 artışla 63.3 euroya yükseldiğini duyurdu.

TÜROB’un açıkladığı ve veri ve analiz şirketi STR’nin hazırladığı “Mart 2019 Ülke Performans Raporu” verilerine göre, Türkiye'nin Mart ayında otel doluluk oranları 2018 yılının aynı ayındaki yüzde 67.5 düzeyinden yüzde 5.0 düşüşle yüzde 64.2’ye indi. Rapora göre Mart ayında Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 4.6 artışla 63.3 euroya yükseldi. Mart ayında ayrıca Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 68.6 olurken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 104.3 euro olarak hesaplandı.

Fiyatlar İstanbul ile yükseldi

TÜROB’un açıklamasına göre, İstanbul'un Mart 2018’de yüzde 73.6 olan doluluk oranı, Mart 2019'da yüzde 2.5 düşüşle yüzde 71.8’e indi. İstanbul’da Mart 2019’da, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 77.3 euroya yükselerek 2018'e göre yüzde 4.6 arttı.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) geçen yılki 54.4 euro düzeyinden Mart ayında yüzde 2.0 artışla 55.5 euroya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 68.2’den yüzde 67.3’e gerilerken, ortalama günlük satılan oda bedeli 71.2 eurodan 76 euroya, oda başı elde edilen gelir de 48.5 eurodan 51.1 euroya yükseldi.

Antalya’da aynı kaldı

Verilere göre Antalya’da Mart 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemindeki 60.2 euro düzeyinden yüzde 3.0 düşüşle yüzde 58.4 euroya geriledi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 47.8 euro olarak bir önceki yıla göre değişmedi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler geçen yıla göre yüzde 3.1 düşüşle 27.9 euroya indi. Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 57.7’den yüzde 59.4’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 45.5 eurodan 44.7 euroya gerilerken, oda başı elde edilen gelir hafif artışla 26.2 eurodan 26.5 euroya yükseldi.

Anadolu kentleri yavaşladı

Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ilk üç aylık rakamlara göre, kitle turizminde ve yurtdışı pazarlardan beslenen merkezlerde artışlar göründüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Ancak geri kalan kısımlarda, özellikle de iç turizm ve normal yurtiçi kaynak pazarlardan beslenen kentlerde maalesef durumlar o derece parlak görünmüyor. Her şeye rağmen, TÜROB olarak 2018’in iyi geçtiğini, 2019’un iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin de Türkiye için çok önemli bir turizm yılı olacağını düşünüyoruz.”

Gelecek yıldan itibaren canlanacak olan cruise ve kongre turizmiyle biraz daha hareketlenme beklediklerini söyleyen Eresin, “2019 yılı sonu itibariyle hem oda fiyatlarında hem doluluk oranlarında minimum yüzde 10-15’lerde artış bekliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)