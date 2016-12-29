TÜROB: Doluluk oranları Kasım'da umut verdi, Aralık'ta üzdü

İstanbul, 29 Aralık () - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, otellerin Kasım ayındaki doluluk oranlarının terör saldırılarının durması halinde turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR Global'in hazırladığı Kasım 2016 Ülke Performans Raporu, TÜROB tarafından açıklandı. Raporda konaklama sektöründe Kasım ayında fiyatlarda düşüşün sürdüğü, buna karşılık Türkiye genelinde doluluklarda düşüş hızının yavaşladığı ve İstanbul’da ise düşüşün durduğu saptandı. Ancak Aralık ayında İstanbul’daki doluluklar yine geçen yılın altına indi. TÜROB tarafından analiz edilen raporda dikkat çeken en önemli gelişme, Kasım ayında Türkiye genelinde doluluk oranlarındaki düşüş hızının yavaşlaması ve İstanbul’da ise düşüşün durması oldu. Fiyatlardaki düşüş ise devam etti. "5-6 ay içinde toparlanma başlayabilir" Türkiye'nin Kasım 2016 otel dolulukları, 2015 yılının aynı dönemine oranla yüzde 1.1'lik bir düşüş ile yüzde 55.2 olarak belirlendi. İstanbul'un doluluk oranı ise Kasım 2016’da geçen yılın aynı ayına göre değişime uğramadan yüzde 56 olarak ölçüldü. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu durumun sadece geçtiğimiz Kasım ayı için geçerli olduğuna dikkat çekerek, bunun, terör saldırılarının durması durumunda turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti. Buna karşılık Bayındır, henüz Aralık ayı rakamları kesinleşmese de Aralık ayındaki olaylarla birlikte yılın son ayında dolulukların geçen yılın altında seyrettiğini kaydetti. 11 aylık rakamlar dipte STR Golbal’in raporunun ayrıtıları şöyle: Kasım 2015’te yüzde 55.8 olan Türkiye otellerindeki doluluklar Kasım 2016’da yüzde 1.1'lik bir düşüş ile yüzde 55.2 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım 2016 dönemini kapsayan 11 aylık dönemde ise Türkiye, doluluk oranlarındaki yüzde 19.2'lik düşüş ile tüm Avrupa'da en büyük düşüş oranı gösteren ve yüzde 50.9 doluluk ile en düşük doluluk oranına sahip ülke oldu. Geçen yılın ilk 11 ayında bu oran yüzde 63 olarak gerçekleşmişti. Türkiye ayrıca, 2016 yılının 11 aylık döneminde, yüzde 40.6 düşüş ile oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. 2015 yılının11 aylık döneminde 67.8 euro olan oda başı gelirler bu yılın aynı döneminde 40.3 euroya geriledi. İstanbul’da düşüş durdu İstanbul'un doluluk oranı Kasım 2016’da geçen yılın aynı ayıma göre değişime uğramadan yüzde 56 olarak ölçüldü. İstanbul’da Kasım 2016, ADR (Average Daily Rate = ortalama günlük satılan oda) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 78.1 euro olarak, 2015’e göre yüzde 25 düşüş gösterdi. Kasım 2015’te bu rakam 104.1 euro olmuştu. RevPAR olarak adlandırılan toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 25 düşüş yaşandı ve 43.7 euro olarak ölçüldü. Kasım 2015’te bu rakam 58.36 euro olmuştu. 11 aylık dönemde ise İstanbul doluluk oranlarındaki yüzde 24.9 ve oda gelirlerindeki yüzde 43.8 düşüş ile Avrupa’da en yüksek, doluluk kaybı ve gelir kaybı yaşayan destinasyon oldu. Ocak-Kasım 2015’te yüzde 66.2 olan doluluk oranı Ocak-Kasım 2016’da yüzde 49.7’ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 122.6 eurodan 91.8 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 81.1 eurodan 45.6 euroya geriledi. Antalya yüzde 3.8 geriledi Antalya’da Kasım 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.8 düşerek, yüzde 51.8 oldu. Kasım 2015’te yüzde 53.8 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 47.8 Euro olarak, 59.2 Euro olan Kasım 2015’e göre yüzde 19.3 oranında düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 22.3 düşüş yaşandı ve 24.7 Euro olarak ölçüldü. Kasım 2015’te bu rakam 31.8 Euro olmuştu. Ocak-Kasım 2015’te yüzde 61 olan doluluk oranı Ocak-Kasım 2016’da yüzde 53.7’ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 117.6 Euro’dan 79.2 Euro’ya; oda başı elde edilen gelir ise 71.8 Euro’dan 42.5 Euro’ya geriledi. (Fotoğraflı)