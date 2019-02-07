TÜROB'dan “Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması”

İstanbul, 7 Şubat () - Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, düzenlediği “Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması” 27 Şubat’ta ikinci kez gerçekleştirilecek.

Jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran’ın yapacağı, 12 okuldan öğrencilerin yarışacağı yarışma, İstanbul Güneşli’de bulunan GastronoMetro ev sahipliğinde düzenlenecek.

Tamamen sosyal sorumluluk amacını taşıyan bu projeyle turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkanlarının artırılması ana hedef olarak belirlendi.

TÜROB olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmak üzere bir işbirliğine ilk adımı geçen yılki ilk yarışma ile attıklarını hatırlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, şöyle devam etti:

“Geçen yıl yarışmanın ilkini gerçekleştirmiştik ve çok başarılı bir organizasyon oldu.

“Sadece yarışmada dereceye girenler değil, yarışmaya katılanların çoğuna konaklama sektörü olarak staj imkanı sunduk.

“Amacımız öğrenciler mezun olduklarında sektörümüzde kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamak. Çünkü kalifiye çalışan eksikliğinin en fazla hissedildiği sektörlerden biriyiz.

Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz.

“Meslek liselerini sektöre kazandırmayı hedefiyle yola çıktık. Böyle bir yarışma fikrinin doğmasında en büyük rolü, konaklama sektörünün yaşadığı kalifiye çalışan sıkıntısı oynadı.

“Sadece aşçılar, mutfak konusunda değil konaklama sektörünün tüm çalışma alanlarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz.

“Bu yüzden geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmanın kapsamını genişleteceğiz. Kat hizmetleri, ön büro, servis vs kategorilerini de yarışmaya dahil edeceğiz.

“Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talibiz. Meslek liseleri bizim ana istihdam kaynağımız olmalı.” (Fotoğraflı)