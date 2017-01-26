TÜROB: 2016 yılı otel dolulukları ve oda ücretlerinde büyük kayıpla kapandı

İstanbul, 26 Ocak () - Turizm sektöründeki daralmaya bağlı olarak, Türkiye genelinde otel doluluk oranları 2016 yılında yüzde 18 azalırken, ortalama oda fiyatlarındaki düşüş yüzde 39.5'i buldu.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı "Aralık 2016 Ülke Performans Raporu" açıklandı.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) verilerine göre, Türkiye genelinde Aralık'ta otel dolulukları, yılbaşı dönemi ve yerli tatilcinin de etkisiyle Antalya’da gerçekleşen artışın etkisiyle yüzde 1.9 artış ile, 2015 yılının aynı ayında yüzde 48.2'den, yüzde 49.2'ye çıktı.

Yılın son ayındaki bu yükselişe karşın, 2016 yılı genelinde yüzde 18 kayıpla kapandı ve Türkiye tüm Avrupa'da yüzde 50.8 doluluk ile en düşük doluluk oranına sahip ülke oldu. Türkiye'de 2015 yılında doluluk oranı yüzde 61.7 olmuştu.

TÜROB açıklamasına göre, Türkiye ayrıca fiyatlarda kayıp yaşamaya devam etti ve 2016 yılında, yüzde 39.5 düşüşle, 2015 yılındaki 65.3 eurodan 39.5 euroya gerileyen oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke oldu. 2016’da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması ise 68.4 euro olarak ölçüldü. Antalya yılın son ayında toparlandı Aralık ayındaki yükseliş büyük ölçüde Antalya’daki artıştan kaynaklandı. Yılbaşı döneminin ve yerli tatilcinin de etkisiyle Antalya’da Aralık 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.7 artarak, yüzde 46.6 olarak gerçekleşti.

Aralık 2015’te bu oran yüzde 40.3 olmuştu. - Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 49.9 euro olarak, 2015’e göre yüzde 17.1 düşüş gösterdi. Aralık 2015’te bu rakam 60.2 euro olmuştu. - RevPAR denilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 4.1 düşüş yaşandı ve 23.2 euro olarak ölçüldü. Aralık 2015’te bu rakam 24.2 euro olmuştu. - Ocak-Aralık 2016 döneminde ise doluluk oranı 2015 yılındaki 59.3 eurodan yüzde 53.2’ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 114.4 eurodan 76.8 euroya; oda başı elde edilen gelir 67.8 eurodan 40.8 euroya geriledi. İstanbul’da düşüş hızı yavaşladı Turizmdeki gerilemeden büyük darbe alan İstanbul otellerinde ise düşüş hızındaki yavaşlama dikkat çekti. Aralık 2015'te yüzde 50.2 olan doluluk oranı, Aralık 2016'da yüzde 1.9 düşerek, yüzde 49.2 ölçüldü. - Ortalama günlük satılan oda bedeli 76.9 euro olarak, 2015’e göre yüzde 20.1 düşüş gösterdi. Bu rakam Aralık 2015’te 96.4 euro olmuştu. - Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 21.6 düşüş yaşandı ve 37.9 euro olarak ölçüldü. Aralık 2015’te bu rakam 48.3 euro olmuştu. - 2016 yılı genelinde ise doluluk oranı yüzde 49.6 olarak gerçekleşti. 2015 yılında bu rakam 64.8 euro olmuştu. - 2016 yılında ortalama günlük satılan oda bedeli 2015 yılındaki 120.8 eurodan 90.5 euroya; oda başı elde edilen gelir 78.2 eurodan 44.9 euroya geriledi. - 2016 yılı genelinde doluluk oranlarındaki yüzde 23.4 düşüş ve oda gelirlerindeki yüzde 42.6 düşüş ile İstanbul, Avrupa destinasyonları arasında en yüksek, doluluk kaybı ve gelir kaybı yaşayan destinasyon oldu. 2016 yılında Avrupa’da oda gelirleri ortalaması 81 euro olarak ölçüldü. Ankara'daki kayıplar daha az Ankara’da Aralık 2016 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.1 düşerek, yüzde 56.3 oldu. Aralık 2015’te bu oran yüzde 58.7 olmuştu.

- Ortalama Günlük satılan oda bedeli 64.3 euro olarak, 2015’e göre yüzde 14.9 düşüş gösterdi. Aralık 2015’te bu rakam 75.5 euro olmuştu. - Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 18.3 düşüş yaşandı ve 36.2 euro olarak ölçüldü. Aralık 2015’te bu rakam 44.3 euro olmuştu. - Ankara’da 2016 yılında doluluk oranı 2015 yılındaki yüzde 60.2’den yüzde 54.2’ye; ortalama günlük satılan oda bedeli 80.8 eurodan 73.3 euroya; oda başı elde edilen gelir 48.6 eurodan 39.7 euroya geriledi. Bayındır: Reina saldırısı umutlarımızı kırdı Doluluk rakamlarını değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, terör saldırısı gibi sektörü etkileyecek herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceği görüşünü yineledi.

Bayındır, Aralık ayındaki umut veren sonuçlara rağmen menfur Reina saldırısının umutları yeniden kırdığını vurguladı ve ekledi:

"Fiyatlardaki düşüş devam etmesine rağmen son iki aylık doluluk verileri geleceğe ilişkin olarak bize umut vermişti. Uluslararası alanda tanıtım, imaj geliştirme, halkla ilişkiler çalışmaları çok önemli ancak şu anda Türkiye için alınması gereken en önemli tedbir bir kriz yönetimi planının hayata geçirilmesi olacaktır. Bu plan kapsamında sektörün tüm bacakları bir araya gelmeli, özel sektörün önerileri dikkate alınmalı. Topyekün bir şeylerin yapılması gerekiyor." Avrupa'da doluluk oranları (%) İrlanda………..77.7

İngiltere……..77.2

Macaristan….74.7

İspanya……...74.0

Malta………....73.8

Avusturya…...73.5

Çek Cum….…72.5

Hollanda…….71.3

Polonya……...71.3

Almanya…….70.6

Portekiz………68.5

Romanya…….68.5

Estonya……...67.1

Yunanistan…..68.6

İsrail…………..66.9

Letonya……..66.9

Litvanya…….65.4

İtalya………..66.0

İsviçre……….65.3

Slovakya…… 64.7

Belçika…….. 63.6

Finlandiya…...63.6

Fransa……… 63.4

Bulgaristan…..61.3

Rusya………..58.1

Hırvatistan….. 54.7

Türkiye………50.8

Avrupa ort..…70.4