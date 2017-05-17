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TÜRMOB Genel Sekreteri Arıkan: Yapılandırmalara sıcak bakmıyoruz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB olarak vergi, harç yapılandırmalarına sıcak bakmadıklarını belirterek,...

TÜRMOB Genel Sekreteri Arıkan: Yapılandırmalara sıcak bakmıyoruz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan, TÜRMOB olarak vergi, harç yapılandırmalarına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Çünkü zamanında vergisini harcını ödeyenle ödemeyen arasında olumsuz bir tablo ve haksız rekabet ortamı yaratıyor" dedi.
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Manavgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (MASMO) ev sahipliğinde Akdeniz SMMMO Birliği Platformu toplantısı düzenlendi. Manavgat, Antalya, Mersin, Hatay, İskenderun, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının oluşturduğu Akdeniz SMMMO Birliği Platformu toplantısına TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan başkanlık etti. Toplantıda meslek mensuplarının sorunları ve çözüm yolları ele alındı.
'HAKSIZ REKABET ORTAMI YARATIYOR'
TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'de vergi, SGK primleri ve harçlarla ilgili olarak geçmişten bugüne çeşitli aflar ve yapılandırma uygulamaları yapıldığını belirten Arıkan, "Biz TÜRMOB olarak bu tür yapılandırmalara sıcak bakmıyoruz. Çünkü zamanında vergisini harcını ödeyenlerle ödemeyenler arasında psikolojik olarak olumsuz bir tablo ve haksız rekabet ortamı yaratıyor. Yapıyorsunuz tekrar uzatmalar iptaller yapıyorsunuz, yaz boz tahtası yaşanıyor, bu kısım doğru değil" dedi.
KAZANCA GÖRE VERGİLENDİRME OLMALI
Türkiye'de vergi sisteminin adaletsiz olduğunu kaydeden Arıkan, "Herkesin kazancına göre vergilendirilmesi yapıldığı zaman adaletli olur. Çok varlıklı adam da aynı vergiyi ödüyor, az kazanan da. Bir ülkede dolaylı vergiler ne kadar çok büyüyorsa hacim olarak o ülkelerde vergi sistemlerinde adaletten bahsetmek asla mümkün değildir" diye konuştu.
Asgari ücretten verginin kaldırılmasının mümkün olmadığına da değinen Arıkan, "Ciddi bir kaynak topladığınız bir yer var, asgari ücret. Bunu kaldırdığınız zaman yerine başka bir şey koymanız lazım. Yeni bir şey koyamadığı için hangi iktidar gelirse gelsin asgari ücretten vergiyi kaldıramaz" dedi.

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