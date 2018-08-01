TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

İstanbul, 1 Ağustos () - BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına, bugünden geçerli olmak üzere yüzde 49.5 zam yapmasını, “Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir” şeklinde değerlendiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Aksi takdirde enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir” dedi.

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı zammın, Türkiye sanayisini ve iş dünyasını derinden etkileyeceğini söyledi. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 49.5’lik zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına da yüzde 14’lük bir artış olacağını belirten TÜRKONFED Başkanı Turan, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için enerjinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği böylesine kritik dönemde, sanayide maliyetleri artıracak, üretim ve yatırım iştahını azaltacak, ihracat kaybına neden olacak, cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınmalıyız.

“Bugün sanayide maliyetlerin önemli bir kısmını enerji (doğalgaz-elektrik) fiyatları oluşturmaktadır. İşletmelerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde artıracak olan bu zam, borç, nakit sıkıntısı, dövizdeki dalgalanma ve ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle hâlihazırda oldukça zor günler geçiren üreticiyi olumsuz etkileyecektir.”

“Ülkemizin ekonomik olarak içinden geçtiği bu zor dönemde tek çıkış yolu ancak ve ancak katma değerli üretimdir. Ekonomideki gidişatın toparlanması ve üretim odaklı büyümenin şart olduğu bir ortamda, üretimi baltalayacak bu oranda bir zam, zincirleme olarak beraberinde, enflasyon, ihracat, cari açık, canlanma, yeni yatırımlar ve istihdam üzerinde olumsuz pek çok etkiyi getirecektir.

“Enerji yoğun sektörlerin girdi maliyetlerinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere üretim yapan tüm işletmelerimizin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için serbest piyasa koşullarından uzaklaşmadan ve makroekonomik dengelere de zarar vermeden bu zam oranının ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

“Dış girdi maliyetlerimizi kontrol edebilmek için paramızın değerini koruyabilmek, bunun için kararlarımızı zamanında ve sorumluluk bilinci içinde almak zorundayız.

“Türkiye, hukukun üstün, yargının işlevinin tam bağımsız, kamu yönetiminde hesap verirliğin egemen olacağı temel yapısal reformları bir an önce gerçekleştirmeli; yönetime ve ekonomiye güveni hızla güçlendirmelidir.”