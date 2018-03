TÜRKONFED/Açık: Sürdürülebilir kalkınma için kadınların hayata katılımı önemli

İstanbul, 15 Mart () - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), UN Women işbirliğinde, BM 62. Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında "WEPs Hareketi-Bilgi Aktarımı ve Network Etkinliği"ne ev sahipliği yaptı. New York’ta gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması yapan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Yasemin Açık, kadınların hala ekonomik ve sosyal kaynaklara ulaşmada dezavantajlı olduğunu belirterek, sürdürülebilir kalkınma için kadınların toplumsal hayata tam ve eşit bir şekilde katılmasının gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Yasemin Açık, İDK’nın Türkiye’de kadın konusunda yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açık, İDK olarak, kadınların toplumdaki sosyal ve ekonomik konumunu güçlendirme, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele etme ve kadın istihdamını artırma konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınların hayatın her alanına aktif ve etkin katılımını önemsediklerini belirten Açık, şöyle konuştu: “Kadın, maalesef ekonomide ve sosyal hayatta hala hayal ettiğimiz konumda değil. Bu alanda halâ yapılacak çok şey, atılacak çok adım var. Kadınlar üst yönetimde yer almakta, ekonomik ve sosyal kaynaklara ulaşmada maalesef hala dezavantajlı durumda. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve bölgelerarası eşitsizliği azaltmak amacıyla, toplumun yarısını oluşturan kadınların, iş dünyasında daha etkin yer alabilmelerinin, bu sayede de sosyal hayatta çok daha güçlü var olabilmelerinin önü açılmalı.”

TÜRKONFED’e üye 40 bin şirketin ‘WEBs-Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ni imzalaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Açık, kurumların ve şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın ve aile dostu işletmeler olarak zihinsel bir dönüşüm başlatmaları gerekliliğine de vurgu yaptı.

“Üçüncü uluslararası kadın zirvesi düzenleyeceğiz”

“TÜRKONFED olarak ‘Kadın güçlenirse, toplum güçlenir’ felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle, geçen seneyi Türkiye’de ‘Kadın Yılı’ ilân ettik” diyen Açık, “Bu kapsamda pek çok ilimizde etkinlikler düzenledik, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta konumlarını güçlendirmek adına kanun koyuculara önerilerde bulunduğumuz İş Dünyasında Kadın raporumuzu yayınladık. Bu yıl ise yine aynı hedeflerle Türkiye’de üçüncü uluslararası kadın zirvesi düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

“İş Dünyasında Kadın Raporumuzu yayınladık”

Ulusal lansmanı 7 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen ve kadının ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin olabilmesi için çözüm önerileri sunan 3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve

Öneriler raporuyla ilgili olarak ise Açık, şunları söyledi: “11 yılda üç kez, İş Dünyası’nda Kadın adıyla kapsamlı raporlar yayınladık. Geçen hafta yayınlanan son raporumuz, cinsiyete duyarlı ücretlendirme, aile dostu şirketler, cinsiyet ve gelir vergi karşılaştırması, kayıt dışı istihdam için sosyal güvenlik sistemleri gibi pek çok konuda sorunları tespit ettik ve politika önerilerimizi ortaya koyduk. Bu konuda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yakın temas içindeyiz. Kadın işgücünü teşvik eden çözümler üretmeye ve kadın istihdamının artırılması adına önerilerimizin yeni uygulamalara dahil edilmesi için takipçi olmaya devam edeceğiz.”

TÜRKONFED İDK Başkanı Açık ve beraberindeki heyet, BM temasları kapsamında, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, BM Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD’nin önemli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle de önemli temaslar gerçekleştirdi.