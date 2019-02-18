TÜRKONFED / Turan: Ödemeler 30 gün ile sınırlandırılsın

İstanbul, 18 Şubat () – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, finansmana erişimin zorlaştığı dönemlerde, reel sektörün kilitlenmesine neden olan sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, "Ödemelerin 30 gün ile sınırlandırılmasını ve ödemeyenlerin denetlenmesini" istedi.

TÜRKONFED Ekonomik Beklenti Anketi sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 59’u, 2018’in son çeyreğindeki ekonomik gidişatın, bir önceki çeyreğe göre kötüleştiğini düşünüyor.

TÜRKONFED’in Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri (G59) ile yapılan anket sonuçlarında üyelerin yüzde 26’sı üçüncü çeyreğe göre ekonomik beklentilerinin aynı olduğunu, yüzde 15’i ise daha iyi gittiğini düşünüyor. İyimser olan veya dördüncü çeyrekte ekonominin üçüncü çeyreğe göre aynı kaldığını düşünen üyelerin yanında, katılımcıların yüzde 59’u üretimlerinin dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre daraldığını, yüzde 30’u aynı kaldığını ve yüzde 11’i de arttığını belirtiyor.

Ankete katılan üyelerin gelecek döneme ilişkin beklentileri de ağırlıklı olarak negatif seyrederken, katılımcılarının yüzde 41’i ilk çeyrekte dördüncü çeyreğe göre ekonomik gidişatın gerileyeceğini, yüzde 52’si 2019 birinci çeyreğinde ekonomik canlılığın 2018’in dördüncü çeyreğine göre değişmeyeceğini ve yüzde 7’si de ekonomik canlılığın artacağını savunuyor.

Anket sonucunda satış fiyatlarının artması yönünde görüş belirtenlerin oranı yüzde 46 olurken, katılımcıların yüzde 80’i de istihdamın azalacağını ve takiben işsizliğin artacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 76’sı ise 2019’un birinci çeyreğinde 2018’in dördüncü çeyreğine göre yatırım harcamalarının düşeceğini, yüzde 43’ü de faiz oranlarının aynı kalacağını öngörüyor.

Ekonomiyle ilgili yapısal soruları da yanıtlayan katılımcılara göre, üretimlerini kısıtlayan faktörlerin başında yüzde 41 ile “talep yetersizliği” geliyor. Söz konusu problemi yüzde 31 ile “faiz/kur seviyelerinin oynaklığı”, yüzde 30 ile kredi teminatları, likidite sıkışıklığı ve ödemelerin gecikmesi gibi sorunları kapsayan “mali imkansızlıklar” takip ediyor.

Ödeme sorunları rekabeti kısıtlıyor

Katılımcılara göre rekabeti kısıtlayan başlıca sorun “ödeme gecikmeleri” olurken, ikinci sırada “sanayinin toplam üretimdeki ağırlığı”, üçüncü sırada da “dış ticaret hacmi” yer alıyor. Anketi cevaplayanlar, “Ar-Ge yatırımları”nı rekabeti etkileyen dördüncü önemli faktör olarak görürken, “kişi başına düşen kredi miktarını” ise beşinci sırada.

“Önce küçüğü düşün ilkesi çerçevesinde KOBİ’ler odağa alınmalı”

Anketin sonuçlarını değerlendiren Turan, KOBİ’lerin kısa ve orta vadede en önemli sorun olarak likidite sıkıntısını dile getirdiğini belirtti. Nakit akışı ve ödeme sorunlarının çözülmesi için KOBİ’lerin odağa alındığı politikalar geliştirilmesi gerekliliğini hatırlatan Turan, “Önce Küçüğü Düşün” ilkesini hatırlattı:

“KOBİ’ler finansmana erişimde orta ve büyük ölçekli firmalara göre, her zaman daha dezavantajlı durumda bulunuyor. Finansmana erişimin zorlaştığı ve paranın hareket etmediği dönemlerde, KOBİ’lerimiz tahsilat başta olmak üzere reel sektörün kilitlenmesine neden olan sıkıntılar yaşıyor. Bunun için uzun bir süredir ‘Önce Küçüğü Düşün’ ilkesi çerçevesinde önlemler alınmasını gerektiğini anlatıyoruz. Önerimiz de olan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın hayata geçmesini önemsiyoruz.

“Ödemelerin 30 gün ile sınırlandırılması, ödemeyenlerin denetlenmesi, kamu ve yerel yönetimlerin de sürecin içine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için gerekli hukuki ve kurumsal altyapının kurulması ile KOBİ’lerimiz finansal dalgalanmalara karşı daha dirençli olacaktır.” (Fotoğraflı)