TÜRKONFED / Kadooğlu: Büyüme için dijitalleşme şart

İstanbul, 26 Nisan () – Dijital Anadolu Projesi’nin İzmir’de gerçekleştirilen ikinci toplantısında konuşan TÜRKONFED Başkanı Kadooğolu, “Büyüme için dijitalleşme şart” dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ve İş Bankası işbirliğiyle başlatılan Dijital Anadolu Projesi’nin ikinci toplantısı Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıda Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) katkılarıyla hazırlanan Dijital Anadolu Raporu da İzmirli KOBİ’lerle paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, dünyada teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak, sadece ekonomik anlamda değil, hayatın her alanında muazzam bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilikte dijital dönüşümü avantaja çevirebilen ülkelerin, önemli sıçramalar yakaladığını belirten Kadooğlu şunları söyledi:

“Ekonomimizin ana dinamosu olan KOBİ’lerimizin, kapasitelerini dijital dönüşümün sağlayacağı avantajları kullanarak geliştirmek, artık her zamankinden de önemli bir hale gelmiştir. Türkiye ekonomisine güç veren işletmelerin yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşmaktadır. Ancak bu KOBİ’lerimizin sadece yüzde 4’ü yüksek teknoloji ile üretim gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesinde KOBİ’lerimizin katkısı düşünüldüğünde sürdürülebilir kalkınma için daha fazla bilgi ve teknoloji üretilmesi gerektiği görülüyor. KOBİ’lerin yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçleri artırılmalıdır.”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise açılışta yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

“Dijitalleşme bütün sektörleri, iş kollarını etkileyen bir trend. Bankacılık yapma şeklimiz de bakış açımız da dijitalleşme odağında dönüşüm geçiriyor, bunu hepimiz gözlemliyoruz. Ülkemizin en büyük özel bankası olarak biz de değişime direnebileceğimizi, yaptığımız işin gelecekte de aynı şekliyle devam edeceğini asla varsayamazdık. Bu doğrultuda ticari hayatın dijitalleşmesi ile ilgili olarak yapılması gerekenleri adım adım sıraladık ve bir ticari bankacılık dijitalleşme perspektifi ortaya koyduk.

“Bu kapsamda tüm süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirme hedefiyle müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi yaşatma yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda İş Bankası olarak TÜRKONFED ile üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşüme entegre olabilmelerini desteklemek arzusu ile yola çıktık.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Onursal Başkanı Sefa Targıt ise, dijital dönüşümün bir tercih değil, artık bir zaruret haline geldiğini kaydederek, “İşletmelerimizi, sektörlerimizi, sanayimizi bu sürece hazırlamamızın ve Türkiye olarak dijitalleşme yolunda yeni bir hikâye yazmamızın zamanı geldi.

““Avrupa Birliği’nin 2030 için belirlediği akıllı büyüme, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı büyümeden oluşan üç boyut, Türkiye için de çok önemli” ifadesini kullanan Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise şunları kaydetti: “Türkiye açısından önümüzde Endüstri 4.0 gibi bir fırsat ve aynı zamanda tehdit penceresinin aynı anda açıldığını görüyoruz. Hangi pencereden bakacağımızı hep birlikte göreceğiz. Dijital dönüşümle Türkiye’deki üretim sektörlerinde verimlilik artışının yüzde 4 ila 7 arasında olacağı tahmin edilmekte. Endüstri 4.0 çevresinde oluşacak ekonomi yoluyla kazanılacak rekabet avantajının, sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’e kadar ulaşabilecek bir artışı sağlaması bekleniyor.”

Açılışın ardından MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, “Kurumların Dönüşümü”; Microsoft Ortadoğu Sorumlusu Mehmet Üner, “Bulut Bilişim” ; Fujitsu Kanal Satış Yöneticisi Aylin Cintimur “Dijital Dönüşüm”; Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz de “Alacak Riski Yönetiminde Yeni Dönem: Karekodlu Çek” konulu birer sunum gerçekleştirdi. (Fotoğraflı)