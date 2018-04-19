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TÜRKONFED: İş dünyası olarak tek beklentimiz asli işlerimize odaklanabilmek

İstanbul, 19 Nisan () - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan erken seçimin ardından ülke gündeminin yeniden ekonomi olması gerektiğini vurguladı. Erken...

TÜRKONFED: İş dünyası olarak tek beklentimiz asli işlerimize odaklanabilmek

İstanbul, 19 Nisan () - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, 24 Haziran’da yapılacağı açıklanan erken seçimin ardından ülke gündeminin yeniden ekonomi olması gerektiğini vurguladı.
Erken seçim kararını değerlendiren Kadoğlu, iş dünyası olarak beklentilerinin artık asli işlerine odaklanmak, siyasi ve ekonomik belirsizliklerden hızla uzaklaşarak, istikrara kavuşmuş bir Türkiye’nin yatırım ve üretimle büyümesine katkı sağlamak olduğuna dikkat çekti ve ekledi:
"Siyasi ve ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldıran bir Türkiye’nin yatırım ve üretimle büyümesine katkı sağlamaktır.
"Dünya siyasi ve ekonomik açıdan çok hızlı bir değişimden geçiyor. Bu değişim, özellikle ülkemizin de bulunduğu bölge açısından oldukça sert.
"Etrafımızda ve dünyada olup bitenden minimum hasarla kurtulabilmek ise ancak alınacak önlemlere ve izlenecek yola bağlı.
"Bu nedenle Türkiye’nin, reformlar ekseninde sürdürülebilir bir büyümeye, ekonomik belirsizliklerin ortadan kalktığı istikrarlı ve katılımcı bir siyasi atmosfere kavuşması şart.
"Son dört yılda beşinci kez sandık başına gidiyoruz.
"Bu süreçte iş dünyası olarak ekonomiden çok siyaset ağırlıklı bir gündemi yaşadık.
"Reel sektör başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmak, yatırım ve üretime odaklanmak istiyoruz.
"Erken seçimin ardından ekonomik ve yapısal reformların hızlı bir şekilde hayata geçmesi, iş dünyası olarak en büyük beklentimizdir." (Fotoğraflı)

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