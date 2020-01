Türkonfed: En az üç kadın yöneticili şirketler daha başarılı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) tarafından hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’na göre, "en az üç kadın yöneticisi bulunan şirketlerin" finansal performansları ve kurum çalışma ortamı değerleri, koordinasyon, denetim, dışa dönüklük gibi değerler, "kadın yöneticisi bulunmayan şirketlere göre daha yüksek."

Türkonfed toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi odağıyla Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nun ilkini yayımladı. İş dünyasında kariyerinde ilerleme mücadelesi veren kadınlara güç, motivasyon ve vizyon katma amacıyla Türkonfed-İDK tarafından hazırlanan rapor üç ayda bir yayımlanacak.

İDK’nın hazırladığı her bir Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu, kadınlarla ilgili bir temel konuya her yönüyle ışık tutacak. Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nun ilkinde "cam tavan" konusu ele alındı.

Raporda verilen bilgilere göre;

"1970’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan cam tavan kavramı ‘kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engelleri’ ifade ediyor.

"Türkiye listelenen 29 ülke arasında Güney Kore ve Japonya’dan sonra 27. sırada yer aldı. Raporda McKinsey’in Women Matter raporundan aktarılan bilgilere göre ise yönetim kurulunda bulunan kadın sayısı ile finansal performans arasında güçlü bir ilişki bulunuyor.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nda Harvard Business Review’da yayınlanan, 'Yönetici Grup İçerisindeki Kadınlar Yüksek Kar Oranlarına Neden Oluyor' başlıklı araştırmaya yer verildi.

"Bu araştırma; kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin, pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor."

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gündem Raporu’nda Türkonfed Yönetim Kurulu Üyesi ve İDK Eşbaşkanı Reyhan Aktar’la yapılan bir söyleşi de yer aldı. Aktar şunları söyledi:

"Cam tavanını kıran kadınların, daha özgüvenli, hayata karşı daha esnek, daha güçlü olduklarını düşünüyorum. Sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında daha doğru karar mekanizmalarına sahip oluyorsunuz.

"Toplumdaki bütün bireyler olarak, cam tavanlarımızın keşfi, özellikle iç dünyamızın keşfidir. Kişinin kendiyle olan yolculuğudur. Kadınlar ve erkekler olarak bu yolculuğa çıkmanın, toplumu daha sağlıklı yapacağını düşünüyorum." (Fotoğraflı)