Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı Temmuz ayında yüzde 16.67 arttı

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında yüzde 16.67 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.67, yılın ilk yedi ayına göre de yüzde 14.11 artışla 24 milyon 693 bin 886’ya yükseldi.

Temmuz ayında Türkiye’yi 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaretçinin ziyaret ettiği belirtilirken, Türkiye’ye en çok ziyaretçi Almanya ve Rusya’dan geldi. Türkiye’yi ziyaret eden ziyaretçi sayısında Almanya’da artış yaklaşık yüzde 14’lere ulaşırken, Rusya’da yüzde 16’yı aştı. Temmuz ayında Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 16.20 artışla 1 milyon 43 bin 40’a yükselirken, yüzde 14.06 artış ve 868 bin 307 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 19.78 artış ve 425 bin 44 yabancı ziyaretçi ile de İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Verilere göre Türkiye’ye gelen yabancıların en çok girdikleri sınır kapılarının bağlı olduğu iller, yüzde 34.19 ile İstanbul, yüzde 31.79 ile Antalya ve yüzde 10.17 ile Edirne oldu.