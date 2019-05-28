“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

İstanbul, 28 Mayıs () –Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Ülkemizin uluslararası itibarının kuvvetlendirilmesi Türk markalarının dünya pazarlarında daha fazla güç kazanması ve itibarlarını artırmalarından geçiyor” dedi.

Türkiye’nin akademik denetim altında yapılan ilk ve tek saha araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Ödül Töreni bu yıl sekizinci kez Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Yerleşkesi Oditoryum Salonu’nda düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’nın ev sahipliğinde düzenlenen törene Türkiye’nin En İtibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Lideri Seçilen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin En İtibarlı İş İnsanı seçilen Ali Koç başta olmak üzere Türkiye’nin en itibarlı markalarının üst düzey yönetici ve temsilcileri katıldı.

12 bin kişi ile görüşüldü

YTÜ İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaların 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı TİE 2018 Araştırması’nda, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü dahil olmak üzere ana sektörler mercek altına alındı ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

“Ülkelerin itibarını markalarının itibarı belirler”

TİE Ödül töreninde açılış konuşmasında itibar kavramının saygınlık, güven ve sadakat üzerine kurulu olduğunu belirten Türkiye İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, şu değerlendirmeyi yaptı:

”Kurumların ve markaların itibarı, ülkelerin itibarını çok büyük ölçüde etkiliyor. Dünyanın en değerli markaları listesine baktığımızda ilk bugün ilk 100’de bir Türk markasını henüz göremiyoruz. Bu noktada Türkiye’nin ekonomisini oluşturan şirketlere büyük görevler düşüyor.

“Günümüzde ülkelerin dünyada güç olarak algılanmasındaki en temel unsur, sahip oldukları dünya çapında marka değeri ve itibarı yüksek markalarının sayısı ile yakından ilgilidir. Ülkemizin uluslararası itibarının kuvvetlendirilmesi Türk markalarının dünya pazarlarında daha fazla güç kazanması ve itibarlarını artırmalarından geçiyor.” (Fotoğraflı)

