Türkiye’nin turizm devleri uluslararası yatırım için kolları sıvadı

İstanbul, 14 Mart () – Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), sektördeki yatırım olanaklarını tanıtmak ve yabancı yatırımcıların ilgisini yeniden Türkiye’ye çekmek üzere, Uluslararası Otel Yatırımları Forumu (IHIF) ve Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’ndan (ITB) sonra bu kez de dünyanın en büyük ve önemli gayrimenkul fuarı MIPIM’de Türkiye’nin turizm potansiyelini anlattı.

MIPIM kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, “Uluslararası platformlarda sektörün referans kurumu olarak hem yabancı yatırımcılar hem de kendi üyelerimiz için iş birliği olanakları yaratmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye’de turizmin sektörel olarak olgunlaşmaya başladığı, yenileme yatırımları ve dönüşümün gündeme geldiği bir dönemde yabancı ilgisini yeniden canlandırabilmek adına başta MIPIM olmak üzere önde gelen global fuarlara katılmayı önemli kilometre taşları olarak görüyoruz” dedi.

TTYD, Avrupa’da gerçekleştirilen üç büyük fuarda Türkiye’de turizm alanındaki yatırım fırsatlarını tanıttı. 4-6 Mart tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilen IHIF (Uluslararası Otel Yatırımları Forumu) ve 6-10 Mart’ta düzenlenen ITB Berlin ( Uluslararası Berlin Turizm Fuarı) fuarının ardından TTYD, bu kez de 13-16 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’e katıldı.

Bu yıl ilk kez Türkiye’den turizm sektör temsilcilerinin ağırlandığı fuarda TTYD standı büyük ilgi gördü. Türkiye bölümünün açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin gerçekleştirdiği fuara bu yıl Türkiye’den 250 kuruluş katıldı. TTYD standını ziyaret eden Özhaseki, yetkililerden son dönemde yabancıların Türkiye’deki turizm yatırımlarına nasıl baktığına ilişkin bilgi aldı.

“Yabancı ilgisini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz”

MIPIM kapsamında gerçekleştirilen “Modern İpek Yolunda, Türkiye’den Dünyaya Seyahat” panelinde konuşan Narin, TTYD’nin 50 milyar yatırım portföyü ile özel sektörün turizmde yaptığı yatırımların yüzde 60’ını temsil etiğini belirterek şunları söyledi:

“TTYD olarak, bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, ayrıca AB ve uluslararası çapta sektörel yatırımcı entegrasyonunu sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2018 çalışma programımızın temel önceliklerinden birini, yurt dışındaki en üst düzey yatırım fuarlarında güçlü bir varlık sergilemek olarak belirledik.

“IHIF ve ITB’den sonra bu kez de sektörümüzde bir ilke imza atarak aslen inşaat ve gayrimenkul fuarı olarak bilinen MIPIM’e üyelerimizle birlikte güçlü katılım gösterdik. Uluslararası platformlarda hem yabancı yatırımcılar hem de kendi üyelerimiz için iş birliği olanakları yaratmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye’de turizmin sektörel olarak olgunlaşmaya başladığı, yenileme yatırımları ve dönüşümün gündeme geldiği bir dönemde yabancı ilgisini yeniden canlandırabilmek adına başta MIPIM olmak üzere önde gelen global fuarlara katılmayı önemli kilometre taşları olarak görüyoruz.”

“Olgunlaştığı düşünülen destinasyonlarda bile önemli yatırım fırsatları mevcut”

Narin, geçtiğimiz 10 yıl içinde turizm gelirleri yıllık ortalama artışında yüzde 9.8 büyüme ile Avrupa (yüzde 4.1) ve dünya (yüzde 5.1) büyüme oranlarının iki katına ulaşan ülkemizin, uluslararası yatırımcılar için değerli bir destinasyon olduğunu belirtti. Narin, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için çok büyük bir potansiyel barındırdığını şu sözlerle açıkladı:

“Uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye, çok önemli fırsatlar barındıran bir ülke. Örneğin geleneksel destinasyonlarımızda golf, kongre ve eğlence merkezleri gibi tamamlayıcı unsurlara büyük ihtiyaç var. Diğer yandan Karadeniz ve Anadolu’da turizme yeni katılan birçok yeni destinasyonda nitelikli yatak kapasitesine ihtiyaç büyük. Antalya gibi olgunlaştığı düşünülen destinasyonlarımızda dahi çok önemli yatırım fırsatları mevcut.

“Ayrıca uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki turizm yatırım olanaklarından yararlanabilmesi için devletimiz tarafından teşvik, muafiyet, vergi gibi konularda çeşitli avantajlar sağlanıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, Türkiye’nin yabancı turizm yatırımcılarının gözünde birinci sıraya yerleşmemesi için hiçbir neden yok.”

Turizm Yatırımları Forumu Kasım’da İstanbul’da

Narin, hem Türkiye’den yurtdışında turizm yatırımı yapacak üyelerimiz hem de Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar için doğru bilgi ve ilişki ağına ulaşmayı sağlayabilecek bir referans kuruma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz bu referans kurum olarak IHIF, ITB ve MIPIM başta olmak üzere turizm sektörü için önem taşıyan tüm yatırım platformlarında yer alıyoruz. Yalnızca bu yıl için değil önümüzdeki yıllarda da MIPIM’de olacak ve hem yabancı yatırımcılar hem de kendi üyelerimizin yatırım imkanları için iş birlikleri yaratmaya gayret göstereceğiz. Ayrıca Türkiye ve yakın çevresini kapsayan bir Turizm Yatırımları Forumu’nu da bu yıl Kasım ayından itibaren başlamak üzere İstanbul’da organize edeceğiz.” (Fotoğraflı)