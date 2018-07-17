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Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Elif Varan / İstanbul, 17 Temmuz () - Fabrikalar, alışveriş merkezleri, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan  Systemair HSK, “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na...

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Elif Varan / İstanbul, 17 Temmuz () - Fabrikalar, alışveriş merkezleri, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan  Systemair HSK, “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası”nın resmi açılışını Eylül ayında gerçekleştirecek. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu yeni fabrikanın, özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olması planlanıyor.
Fabrikalar, alışveriş merkezleri, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan klima santralleri sektöründe Türkiye pazar lideri olan Systemair HSK, “Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası”nın resmi açılışını Eylül ayında gerçekleştirecek.
Ülkemizde fabrika yatırımının yüzde 35’i için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan tek HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) markası olan Systemair HSK, bu yatırımı ile iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacak.
Bölgesel bir güç olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatını artırmayı hedefleyen Systemair HSK, bu fabrika ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırıyor. Son 6 yıldır klima santrali alanında en fazla ihracat yapan 3. şirket olmayı başaran Systemair HSK, cirosu içinde yüzde 25 paya sahip olan ihracat oranını hızla artırarak klima santrali pazarındaki ülke liderliğinin sınırlarını genişletmeyi amaçlıyor. Endüstri 4,0’a uyumlu altyapısı ile hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş ürünler üretme imkanı tanıyan fabrika, Systemair HSK’nın operasyonel verimliliğini ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretme kapasitesini de artıracak. (Fotoğraflı)

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