Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

Türkiye’de her alanda kullanılan ve en çok tercih edilen markalar belli oldu. Araştırma şirketi Areda Piar’ın yaptığı araştırmada, süt ve süt ürünleri grubunda Torku, çikolata alanında Ülker, içme suyunda Erikli, et ürünleri grubunda Cumhuriyet, bakliyat sektöründe Filiz, beyaz eşyada Arçelik, bankacılık alanında ise Ziraat Bankası en çok tercih edilen markalar olarak belirlendi.

Araştırma şirketi Areda Piar tarafından yapılan süt ve süt ürünleri, çikolata, dondurma, meşrubat, et ürünleri, finans, giyim, beyaz eşya gibi birçok farklı alanlarda en çok tercih edilen markaların belirlendiği araştırmanın sonuçları yayımlandı. Türkiye genelinde 2-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan ‘Benim Markam’ araştırmasına 2 bin 718 kişi katıldı. Çalışmada, güven, beğeni, sadakat skoru, markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı.

Süt ve süt ürünleri alanında yüzde 24,1 ile en çok tercih edilen marka Torku olurken onu Sütaş ve Sek izledi. Çikolatada ise, yüzde 24,8 ile Ülker ilk sırada yer aldı. Eti yüzde 17,4 ile ikinci Nestle ise yüzde 15,3 ile üçüncü en çok tercih edilen marka oldu.

DONDURMADA BİRİNCİLİK ALGİDA’NIN

Dondurmada Algida yüzde 49,6 ile en çok tercih edilen marka olurken onu yüzde 16,1 ile Mado ve yüzde 7,9 oranıyla da Golf izledi. Meşrubat kategorisinde yüzde 17,4 ile Coca Cola birinci sırada yer aldı. Pepsi yüzde 12,3 ile ikinci olurken, Didi yüzde 9,2 alarak üçüncü sırada yer aldı.

İçme suyu sektöründe Erikli yüzde 30 ile ilk sırada yer alan bu markayı, yüzde 11,9 ile Hamidiye; yüzde 9,8 ile Saka ve yüzde 7,2 ile Hayat Su takip etti. Et ürünleri kategorisinde Türk tüketicilerin benim dediği markalar ise yüzde 22,5 ile Cumhuriyet, yüzde 11,6 ile Şahin ve yüzde 8,5 ile Pınar olarak sıralandı.

BAKLİYATTA FİLİZ ÖNDE

Bakliyat sektöründe tüketicilerin güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde benim dediği markalar birbirine çok yakın oranlarda seyrediyor. Buna göre Filiz yüzde 14,4, Reis yüzde 14,1, Duru yüzde 13,3 ve Ülker Bizim yüzde 11,9 oranında tüketicinin en beğendiği markalar olarak sıralandı.

DAYANIKLI TÜKETİMDE TÜKETİCİ ‘ARÇELİK’ DİYOR

5 ayrı kategoride değerlendirmenin yapıldığı dayanıklı tüketim alanında beyaz eşyada tüketicinin benim dediği marka Arçelik olarak belirlendi. Yüzde 33,6 ile ilk sırada yer alan Arçelik’i yüzde 26,4 ile Bosch ve yüzde 9 ile yine yerli bir marka olan Vestel takip etti.

Küçük ev aletlerinde de Arçelik ön plana çıkan ilk marka oldu. Yüzde 22 ile tüketicinin ilk sıraya yerleştirdiği bu markayı sırası ile yüzde 14,3 ile Arzum ve yüzde 13,6 ile Tefal takip etti.

Mobilya sektöründe ise tüketiciler yüzde 35,8 oranında İstikbal ve yüzde 17,6 oranında Bellona’dan yana tercihlerini kullandı. Bu iki yerli markanın ardından mobilya kategorisinde tüketiciler yüzde 6,4 ile Doğtaş ve IKEA’yı ‘benim markam’ şeklinde tanımlıyor.

Ev tekstilinde ise yüzde 27,7 ile Özdilek, yüzde 24,6 ile Taç ve yüzde 22,7 ile Karaca Home tüketicinin benim dediği markalar olarak sıralandı.

Dayanıklı tüketim alanında mutfak ürünleri kategorisinde Karaca yüzde 2,2 ile tüketicinin güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde ilk sıraya yerleştirdiği marka olurken, Tefal yüzde 15,6 ve Korkmaz yüzde 14,8 ile bu kategoride tüketicinin ön plana çıkardığı diğer markalar oldu.

GİYİMDE YERLİ - YABANCI REKABETİ

Giyim alanında tüketicilerin 6 ayrı kategoride görüşlerine başvuruldu. Buna göre ilk olarak spor giyimde güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde tüketicilerin tercih ettiği markalar belirlendi. Bu kategoride dünyanın önde gelen spor markası Adidas yüzde 31,6 ile ilk sırada yer alırken, onu çok az bir farkla Nike yüzde 30,7 oranıyla takip etti.

Kadın giyimde tüketicilerin benim dediği marka sayısı ise çok daha fazla. Buna göre LC Waikiki, yüzde 17,8 oranında tüketicinin gözünde güven, beğeni ve sadakat açısından ilk sırada yer aldı. Markayı, İspanya’nın küresel markası ZARA yüzde 14,8 oranıyla takip ediyor. Yüzde 14,2 ile Mavi; yüzde 11 ile İpekyol ve yüzde 7,5 ile Koton ise bu alanda tüketicinin benim dediği diğer markalar olarak sıralandı.

Çocuk giyim kategorisinde de yüzde 26,4 ile tüketicinin benim markam dediği LC Waikiki’yi, yüzde 16,5 ile Civil, yüzde 10,7 ile E-Bebek ve yüzde 9,8 ile Benetton takip etti.

Erkek giyim alanında Altınyıldız Classic yüzde 22,5 oranında Türk tüketicilerin benim dediği marka olurken, aynı kategoride ön plana çıkan diğer markalar ise yüzde 13,7 ile Mavi ve yüzde 8,3 ile Kiğılı olarak belirlendi.

Giyimde ayakkabı kategorisi içerisinde ise yabancı markaların hâkimiyeti söz konusu. Buna göre spor giyimde olduğu gibi Adidas yüzde 17,8 oranında tüketicinin benim dediği marka olurken, ilk sıralardaki diğer markalar yüzde 14,6 ile Nike ve yüzde 8 oranında İnci oldu. Kinetix, Kemal Tanca, Skechers ve Converse ise bu ilk 3 sıralamayı takip eden markalar olarak öne çıktı.

TESETTÜR GİYİMDE TERCİH ARMİNE

Tesettür giyim alanında Armine yüzde 29,7 ile Türk tüketicisinin güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde ilk sıraya yerleştirdiği marka olurken; ikinci sırada Aker yüzde 28,7 ile yer aldı. Zühre yüzde 7,1, Tekbir yüzde 5,3 ve Tuğba ise yüzde 4,6 oranında tüketicilerin ön plana çıkardığı diğer markalar olarak sıralandı.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ZİRAAT BANKASI ÖNDE

Bankacılık alanında Ziraat Bankası yüzde 23,8, Türkiye İş Bankası yüzde 16,1 ve Akbank yüzde 9,5 oranında tüketicinin benim markam dediği markalar olarak sıralandı. Bu markaları sırası ile Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve VakıfBank takip etti.

Mobil bankacılık açısından ise tüketicinin benim dediği markalar yüzde 24,9 ile İşCep, yüzde 14,8 ile Akbank Direkt ve yüzde 13,8 ile Garanti Cep oldu.

Türk tüketicilerinin alışveriş sitesi tercihinde güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde ilk sırada yer alan marka ise hepsi¬burada.com oldu. Bu markayı yüzde 11,5 ile rakibi GittiGidiyor ve yüzde 7,3 oranında yemek sipariş alanında pazar lideri olan Yemek Sepeti takip etti.

Türk tüketicilerin tatil siteleri açısından güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde tercihi ise yüzde 32 ile Etstur oldu. Bu markayı sırası ile yüzde 23,5 ile Trivago ve yüzde 7,1 ile tatilsepeti.com yer aldı.

HİZMET ALANINDA FARKLI KRİTERLER BELİRLEYİCİ

Türk tüketicisinin hizmet alanındaki güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde eğilimleri 5 alanda değerlendirildi. Abone sayısı ile pazarda ilk sırada yer alan Turkcell, yüzde 41,8 ile güven beğeni sadakat skorunda da ilk sırada yer aldı. Bu markayı sıra ile yüzde 31,7 ile Türk Telekom ve yüzde 26,5 ile Vodafone takip etti.

Hizmet alanında market zinciri konusunda BİM ve A-101 ilk iki sırada yer aldı. Buna göre BİM yüzde 25,8 ile tüketicinin benim dediği marka olurken, A-101 yüzde 14,3 ile ikinci ve Carrefour yüzde 12,5 ile üçüncü sırada tercih edildi.

Otomobil kategorisinde Türk tüketicisinin güven, beğeni ve sadakat ölçeğinde öne çıkardığı markalar ise piyasa satış sıralamasını yansıtmasa da Alman markaları oldu. Buna göre BMW yüzde 19,8, Mercedes yüzde 13,7 ve Audi yüzde 9,1 ile ilk üç sırada yer aldı.

Hizmet alanında akaryakıt kategorisinde Opet yüzde 31,8 gibi bir oranda açık farkla tüketici için ‘benim markam’ olarak nitelendirilirken, bu markayı sırası ile yüzde 17,5 ile Petrol Ofisi ve Yüzde 15,1 ile Shell Türkiye izledi.

Hizmet alanında son kategori olan internet sağlayıcı kategorisinde de Türk Telekom TTNET’in belirgin bir üstünlüğü söz konusu. Buna göre TTNET yüzde 44,0, Turkcell Superonline yüzde 26,2 ve Türksat yüzde 13,6 oranında tüketicinin benim dediği markalar oldu.