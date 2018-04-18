Türkiye’nin dış açıkları iki ayda 14.2 milyar dolar arttı

İstanbul, 18 Nisan () - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan "net uluslararası yatırım pozisyonu açığı" yılın ilk iki ayında 14.2 milyar dolar artışla 468.7 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Şubat ayı sonunda Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.4 artışla 233.6 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 2.9 artışla 702.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde;

- rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 6.3 artışla 114.6 milyar dolara çıkarken,

- diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.1 azalışla 74.6 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4.8 azalışla 33.3 milyar dolara düştü.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.1 artışla 181.7 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları yüzde 5.0 artarak 186.2 milyar dolara çıktı. Yurtdışı yerleşiklerin;

- hisse senedi stoku yüzde 5.0 artışla 54.6 milyara dolara,

- yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 3.4 artışla 32.3 milyar dolara,

- Hazine’nin tahvil stoku yüzde 5.7 artışla 46.9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 3.3 artarak 334.3 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı,

- yüzde 3.9 artışla 37.8 milyara,

- lira mevduatı yüzde 13.7 artarak 14.9 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1.0 artışla 94.8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 4.4 artışla 112.6 milyar dolara yükseldi.