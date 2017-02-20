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Türkiye’nin 2’si Dinar RES, 200 MW ile devreye alındı

İstanbul, 20 Şubat () – 200 MW kapasitesi ile Türkiye’nin ikinci büyük Rüzgar Elektrik Santrali (RES) olan Dinar RES’in 85 MW’lık son aşaması da devreye alındı.  Güriş Holding’ten yapılan açıklamada, holdingin...

Türkiye’nin 2’si Dinar RES, 200 MW ile devreye alındı

İstanbul, 20 Şubat () – 200 MW kapasitesi ile Türkiye’nin ikinci büyük Rüzgar Elektrik Santrali (RES) olan Dinar RES’in 85 MW’lık son aşaması da devreye alındı. 

Güriş Holding’ten yapılan açıklamada, holdingin 6. RES’i olan Dinar RES, yılda 564 milyon kWs elektrik üreterek 235 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Açıklamaya göre Güriş Holding’in Dinar RES ile “yenilenebilir enerji” üretimi yapan santral sayısını 6 rüzgar, 6 hidro elektrik ve 5 adet jeotermal olmak üzere toplamda 17’ye yükseltti.

Dinar RES, SIEMENS SWT 2.3-108 ve GE 2.75-120 türbin teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi. 85 MW olan dördüncü ve son aşamasının devreye alınmasıyla birlikte toplam 200 MW’lık kapasiteye ulaşan Dinar RES, Türkiye’nin ikinci en büyük RES’i oldu. 

Bu yıl 1 milyar 330 milyon kWs enerjiyi sadece rüzgâr santrallerinden üretmeyi planladıklarını belirten Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Müşfik Hamdi Yamantürk; “Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor ve bu alanda birçok girişimde bulunuyoruz. Bu doğrultuda, yılda 564 milyon kWs elektrik üretecek olan 200 MW’lık Dinar RES santral yatırımımızı tamamlayarak devreye aldık. Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz” dedi. 

 

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