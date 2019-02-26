"Türkiye’de otonom araçların test sürüşü için pistlere ihtiyaç var"

İstanbul, 26 Şubat () - AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, üzerinde küresel olarak çeşitli çalışmalar yapılan otonom araç teknolojilerinin Türkiye’de daha da gelişmesi için söz konusu araçların test sürüşlerini yapabileceği alanların ihtiyacına dikkat çekti.

İmpram, tam otonom araçların trafiğe çıkması için öngörülen 2025 yılının henüz erken olabileceğini belirtti:

"Büyük otomotiv üreticileri otonom araçlar için yapılan hazırlıkların 2025 yıllına kadar tamamlanmasını öngörüyor. Üretici firma olmayan bazı firmaların hedefleri ise daha farklı olabiliyor. Ancak burada otonomluk seviyesini iyi belirlemek gerekir. Tam otonom anlamına gelen L5 seviyesi gerek altyapı ihtiyaçları gerekse de çok gelişmiş bir yapay zeka gerektirmesi sebebi ile 2025’te mümkün görünmüyor.

"Buna karşın aracınızın kendi kendine park alanına gidip ihtiyacınız olduğunda da sizin yanınıza gelmesi anlamına gelen L4 fonksiyonlar daha kısa bir süre içinde son kullanıcı ile buluşacak. Trafik sıkışıklığı asistanı gibi, hala sürücünün arka planda güvenlik amaçlı bulunduğu L3 seviyesi fonksiyonlar pazara yakında girecek olgunluğa ulaşmak üzere. Birlikte kullanıldığında L2, tek başlarına L1 otonomluk sağlayan şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleme sistemi ise uzun süredir zaten kullanımda."

Otonom araç teknolojilerinin Türkiye’de gelişebilmesi için araçların saha testlerini gerçekleştirebileceği pistlerin yapılmasının önemini belirten İmpram, gerekli yatırım yapılırsa ve doğru firmalar ile bir konsorsiyum kurulabilirse Türkiye’de de böyle bir uygulamanın mümkün olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Konvansiyonel araçların testleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan test altyapısı Türkiye’de çok kısıtlı. Türkiye’deki otomotiv imalatçılarının ve Avrupa’ya yakın olması açısından pist için en uygun yer Marmara Bölgesi olacaktır. Bununla beraber, TEM otoyolunun belirli bir bölgesi otonom araç testlerine destek olmak amacı ile akıllı çeşitli sabit sensör sistemleri ve V2X haberleşme sistemleri ile donatılabilir."

