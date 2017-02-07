Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 55 milyon 510 bine ulaştı

Türkiye’de tarımda kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının toplamı 55 milyon 510 bine ulaştı. Bu sayının 14 milyon 222 binini büyükbaş hayvanlar, 41 milyon 329 binini de küçükbaş hayvanlar oluşturuyor.

TÜİK’in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlediği Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre büyükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.7 arttı. 2015 yılında 14.1 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 2016 yılında 14 milyon 222 bin başa yükseldi. Büyükbaş hayvanlar arasında sığır sayısı yüzde 0.6 artarak 14 milyon 80 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 6.2 artış ile 142 bin 73 baş olarak gerçekleşti.

Koyun sayısı yüzde 1.7 azaldı

Küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.4 azalarak 41 milyon 329 bin başa düştü. 2015’te 31 milyon 508 bin olan koyun sayısı yüzde 1.7 azalarak 30 milyon 983 bin başa geriledi. 2015’te 10 milyon 416 bin baş olan keçi sayısı da yüzde 0.7 azalışla 10 milyon 345 bin başa düştü.

Toplam 18 milyon 489 bin ton süt üretildi

2015 yılında 18 milyon 655 bin ton olan toplam süt üretimi 2016 yılında yüzde 0.9 azalarak 18 milyon 489 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90.8‘ini inek sütü, yüzde 6.3’ünü koyun sütü, yüzde 2.6’sını keçi sütü ve yüzde 0.3’ünü manda sütü oluşturdu.

İpekböcekçiliği yapan köylerde büyük artış: yüzde 21.5

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 5.6, tiftik üretimi yüzde 4.9 artarken kıl üretimi yüzde 2.2 azaldı. Bal üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.2 azalarak 105 bin 727 ton, balmumu üretimi ise yüzde 6.6 azalarak 4 bin 440 ton oldu.

2015 yılında 360 olan ipekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2016’da yüzde 21.5 artarak 576’ya ulaştı. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 2.3 artarak 2 bin 1 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13.4 artarak 5 bin 303 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 10.4 azalarak 103 ton olarak gerçekleşti.

Kümes hayvanları 2015’e göre yüzde 5.4 arttı

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3.1 artışla 220 milyon 322 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 10.2 artışla 108 milyon 689 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 12.6 artışla 3 milyon 183 bin adet oldu. 2016 yılında ördek sayısı yüzde 3.9, kaz sayısı ise yüzde 9.7 arttı.