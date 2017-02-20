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Türkiye‘de büyükbaş hayvan sayısı arttı, küçükbaş hayvan sayısı azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı, binde 6 oranında artarak 14 milyonu geçti. Buna karşın küçükbaş havan sayısı yüzde 1.4 oranında azalarak, 41 milyon 329'a düştü. Büyükbaş,...

Türkiye‘de büyükbaş hayvan sayısı arttı, küçükbaş hayvan sayısı azaldı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı, binde 6 oranında artarak 14 milyonu geçti. Buna karşın küçükbaş havan sayısı yüzde 1.4 oranında azalarak, 41 milyon 329'a düştü.
Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları sayıları ile arıcılıkla ilgili bilgilerin yer aldığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki verilerin kaynak olarak kullanıldığı TÜİK araştırmasında, büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı binde 6 artarak 14 milyon 80 bin baş olurken, manda sayısı da binde 6.2 artış ile 142 bin 73 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.4 oranında azalarak 41 milyon 329 bin baş oldu. 
KOYUN SAYISI AZALDI
Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı da bir yıl öncesine göre yüzde 1.7 oranında bir azalıp, 30 milyon 983 bin baş olarak gerçekleşti. Toplam süt üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre binde 9 azalarak 18 milyon 489 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90.8'ini inek sütü, yüzde 6.3'ünü koyun, yüzde 2.6'sını keçi, binde 3'ünü manda sütü oluşturdu.
TÜİK verilerine göre et tavuğu sayısı yüzde 3.1 artışla 220 milyon 322 bin olurken, yumurta tavuğu sayısı ise yüzde 10.2 artışla 108 milyon 689 bin oldu.

 

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