Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık iletişim gideri yaklaşık 2 bin 844 lira

İstanbul, 29 Aralık () - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye’de 2016 yılında bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin yaklaşık 237 lira olduğunu açıkladı.

TELKODER’in her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 2844 liraya ulaştığı belirtildi. Bu rakamın yaklaşık dörtte birini bulan 763 lirası devlete ödenen verginin oluşturulduğu vurgulandı. 2016 yılında 1,300 lira olan asgari ücretle hesaplandığında 4 kişilik ailenin yılda iki asgari ücret bedelini iletişime verdiği belirlendi. Geçen yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2015 yılında 2,695 lira olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin yüzde 5.56 arttı. Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda bir sabit telefon ve bir genişbant internet aboneliği olan, her bireyinin cep telefonu sahibi olduğu 4 kişilik bir ailenin aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 237 lira harcadığı belirlendi. TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporu”na göre sabit telefona aylık ortalama 24.2 lira ödeniyor. Aynı raporda, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise 26.7 liraya ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama 42.6 lira ödeniyor. Bu giderlerin tümüne yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, mobil telefon için yüzde 25, sabit telefon için yüzde 15 ve İnternet bağlantısı için yüzde 5 Özel İletişim Vergisini de eklemek gerekiyor. Devlete ödenen 63.6 lira aylık vergi eklendiğinde, tüm bireyleri cep telefonu sahibi olan dört kişilik bir ailenin ortalama haberleşme gideri ayda ortalama 237, yılda ise yaklaşık 2 bin 844 liraya ulaşıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Günlük hayatta bireyin en önemli özgürlüklerinden biri haberleşmedir" dedi ve ekledi: "Hatta geçtiğimiz dönemde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sırasında haberleşmenin ne denli kritik bir konumda olduğunu da toplum olarak net biçimde görmüş olduk... Öte yandan, internet hızlarının artması, katma değerli hizmetlerin çoğalması ve akıllı telefonların daha da gelişmesi sektörün büyümesini ve insan yaşamındaki kaliteyi de artırıyor. Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme hizmetleri, maalesef yüksek vergi politakaları da eklenince aile bütçelerini zorluyor. 2017 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz” dedi.