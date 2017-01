Türkiye yolsuzluk sıralamasında "9 basamak birden" düştü

İstanbul, 25 Ocak () - Türkiye'nin yolsuzluk sıralamasındaki gerilemesi 2016 yılında da sürdü. Yolsuzlukta üç yıldır üst üste gerileyen Türkiye, Suudi Arabistan, Brunei, Namibya, Botsvana'nın da gerisine düştü. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün her yıl düzenlediği "Yolsuzluk Algı Endeksi" 2016 verilerine göre, Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri çarpıcı bir biçimde gerilemeye devam ediyor. Yolsuzluk Endeksi sonuçları yolsuzluğun dünyadaki temel nedenlerinin; sosyal eşitsizlik, cezasızlık uygulamaları, otoriter yönetimler, kurumsal zayıflık, hak ve özgürlük ihlalleri, savaş ve ekonomik istikrarsızlık olduğunu gösteriyor. Türkiye G20 ve AB sıralamalarında irtifa kaybediyor 2016 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 41 puan alan Türkiye 9 basamak birden gerileyerek 176 ülke arasında 75. sıraya indi. Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele alanındaki gelişmeleri takip edememesi nedeniyle, önceki yıllarda alt sıralarda bulunan birçok ülke bu yıl ön sıralara geçti. Araştırma metodolojisine göre "0 puan" en yüksek yolsuzluk algısına, "100 puan" ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin, son sıradaki Bulgaristan ile aynı puana sahip olduğu görülüyor. G20 ülkeleri arasında 2014’te 10, 2015’te ise 12. sırada bulunan Türkiye, 2016 yılında da 13. sıraya düşerek endişe verici gerileyişini sürdürdü. Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 19 ülkeden oluşan Doğu Avrupa ve Orta Asya liginde ise geçtiğimiz yıla göre bir basamak düşerek Gürcistan, Karadağ ve Sırbistan’ın ardından 4. sıraya geriledi. İlk üç sırada Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya yer aldı Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamasında, "Endekste demokrasi deneyimi oldukça zayıf olan, yaygın hak ve özgürlük ihlalleri, istikrarsızlıklar ve toplumsal sözleşmelerin eksikliği ile dikkat çeken Suudi Arabistan, Brunei, Namibya, Botsvana ve Karadağ gibi ülkeler Türkiye’den daha yüksek sıralarda bulunmakta" denildi. Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ilk üç sırada Danimarka (90), Yeni Zelanda (90) ve Finlandiya (89) yer aldı. Endeksin son sıralarında Kuzey Kore (12), Güney Sudan (11) ve Somali (10) bulunuyor. Geçen yıla göre puanları en çok düşen ülkeler ise Katar (-10), Kuveyt (-8), Bahreyn (-8), Suudi Arabistan (-6) ve Güney Kıbrıs (-6) oldu. Özarslan: Yolsuzlukla mücadele alanında son yıllarda hiçbir gelişme yaşanmadı Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan “Türkiye’nin Endeks'teki düşüşünün nedenleri olarak yolsuzlukla mücadele alanında son yıllarda hiçbir gelişme yaşanmaması, ulusal ve uluslararası kurumların bu konudaki uyarılarının dikkate alınmaması, şeffaflıktan ve katılımcı yönetim anlayışından her geçen gün daha da uzaklaşılması ve kurumsal erozyon yaşanması sıralanabilir” dedi. Özarslan “ekonomik olarak da zor bir dönemeçte bulunan Türkiye’nin bu gibi endekslerdeki seyrinin, uluslararası piyasalardaki konumu açısından da riskini artırmakta olduğunu” belirterek, “yolsuzluğun panzehrinin güçlü kurumları olan, kuvvetler ayrılığı ve denge ve fren mekanizmalarına sahip tam bir hukuk devleti olduğuna” işaret etti. Kamu kesimindeki yolsuzluğa ilişkin algılarını yansıtıyor Uluslararası Şeffaflık Örgütü, dünyanın 176 ülkesinden elde ettiği verilerle hazırladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'ni 1995 yılından bu yana her yıl düzenli olarak açıklıyor. 176 ülke için, 12 uluslararası kurumun yürüttüğü 13 araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan 2016 Yolsuzluk Algı Endeksi; uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa ilişkin algılarını yansıtıyor. Açıklamada, "Bu yıl, Türkiye’nin puanı belirlenirken bulguları kullanılan 9 araştırma sırasıyla; World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index, World Justice Project Rule of Law Index, PRS International Country Risk Guide, Varieties of Democracy Project, Economist Intelligence Unit Country Ratings’dir" denildi.