Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

Türkiye'ye Ocak'ta gelen Rus turistler yüzde 81.5 arttı

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalışla 1.06 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı yüzde 81.51 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine...

Türkiye'ye Ocak'ta gelen Rus turistler yüzde 81.5 arttı

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalışla 1.06 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı yüzde 81.51 arttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2015 Kasım ayındaki "uçak krizi"nin etkisiyle art arda gerileyerek büyük oranda düşen Rus ziyaretçiler Ocak ayında 40 bin 124 kişiyi buldu.
Uçak krizinin etkisiyle 2016 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866 bin 256 kişi düzeyinde kaldı. Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi düzeyindeydi.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalışla 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.