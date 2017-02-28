Türkiye'ye Ocak'ta gelen Rus turistler yüzde 81.5 arttı

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 azalışla 1.06 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı yüzde 81.51 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2015 Kasım ayındaki "uçak krizi"nin etkisiyle art arda gerileyerek büyük oranda düşen Rus ziyaretçiler Ocak ayında 40 bin 124 kişiyi buldu.

Uçak krizinin etkisiyle 2016 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866 bin 256 kişi düzeyinde kaldı. Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi düzeyindeydi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalışla 25.35 milyon olarak gerçekleşmişti.