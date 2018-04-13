Türkiye'ye bu yıl 6 milyon Rus bekleniyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, geçen yıl 4,5 milyon olan Rus turist sayısının, bu yıl 6 milyon olarak beklendiğini, hem Antalya'nın hem Türkiye'nin Rus turistleri en iyi şekilde ağırlamak için sezona hazır olduğunu söyledi.

Türk- Rus Misafirperverlik Forumu, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki bir otelde yapıldı. Foruma Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Vali Münir Karaloğlu, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Nikolay Korolev, Türkiye ve Rusya turizm sektör temsilcileri katıldı. Vali Karaloğlu, foruma katılan Rus misafirleri “Türkiye'nin misafir odası, turizmin başkentine hoş geldiniz" diye karşıladı. Karaloğlu, “Biz misafirimizi dinine, diline, rengine, pasaportuna bakmadan evimizin baş köşesinde ağırlar, en leziz yemeklerimizi misafirimize tattırmak ve mutlu bir şekilde geri göndermek isteriz. Bizim en önemli özelliğimiz budur ve bu formun isminin misafirperverlik olmasının sebebi de budur" dedi.

VALİ KARALOĞLU: 4,5 MİLYONUN 3,7 MİLYONU ANTALYA'DA AĞIRLANDI

Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin son dönemde üst düzeyde gerçekleştiğini ve ilişkilerin geliştirilmesinde iki ülke liderlerinin büyük katkısı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “İki ülke liderimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gelen 4.5 milyon Rus turistin 3.7 milyonunu Antalya'da ağırladık. Antalya'ya gelen turistin yüzde 40'ını Rus dostlarımız oluşturdu. Bunun daha da ileri gidebileceğini hem Rus dostlarımız hem de biz görüyoruz" diye konuştu.

'TURKORUS DEDİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZ VAR ARTIK'

En son iki ülke liderlerinin buluşmasında vize konusunun gündeme geldiğine değinen Karaloğlu, “Eğer vize sorunu çözülürse bu rakamların çok daha ileri taşınabileceğini iki taraf da görüyor. Biz Rusları sadece Antalya'da tatilini geçiren kişiler olarak görmüyoruz, çünkü 20 bine yakın Rus dostumuz hayatını Antalya'da sürdürüyor. Burada gayrimenkul aldılar, Antalyalı oldular. Birçok akrabalık ilişkileri oluştu. 'TurkoRus' dediğimiz çocuklarımız var artık. Onlar büyüyüp, iş hayatına katıldığında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı koyacaktır" dedi.

'TURİZMİN DİLİ BARIŞ DİLİDİR'

Ne olursa olsun turizmin dilinin 'barış' olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, 2015'teki talihsiz olaydan turizmin de etkilendiğini hatırlatarak, “Keşke turizmi dışında tutabilseydik. Biz ne olursa olun turizmi barış dili olarak kullanmaya devam etmemiz lazım. Bundan sonra da siyasi ilişkilerde problemler yaşanabilir ama bizim ne olursa olsun turizmi barış dili olarak kullanarak iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına, gelişmesine yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

MÜSTEŞAR ARISOY: BU YIL 6 MİLYON RUS BEKLENİYOR

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında turizm anlamında çok köklü ilişki olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ise “Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olumsuzlukları artık unutursak 2017 Rusya turizminde rekor bir yıl oldu. 4 milyon 750 bin Rus misafir etmenin onurunu yaşadık. 2018 yılı tahminlerimiz ise bu yıl nasip olursa 6 milyon Rus vatandaşımızı başta Antalya olmak üzere ülkemizde misafir etmeyi öngörüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE RUS TURİSTE HAZIR'

Antalya ve Türkiye'nin geçen yıl Rus turistleri zarar görmeden, en iyi şekilde hizmet vererek, ülkelerine dönmeleri için çabaladığını anlatan Arısoy, bu yıl da hem Antalya'da hem Türkiye'de 6 milyon Rus turist için sezona en iyi şekilde hazırlanıldığını, sektör ve kamu kurumlarının bu konuda hazır olduğunu dile getirdi. İki ülke devlet başkanları arasında da üst düzeyde bir siyaset trafiği olduğunu kaydeden Arısoy, ay sonunda Rusya Kültür Bakanı'nın İstanbul'u ziyaret edeceğini söyledi.

2019 TÜRK-RUS TURİZM YILI

2019 yılının, Rusya ve Türkiye'de karşılıklı olarak turizm yılı ilan edildiğini dile getiren Arısoy, gelecek yıl iki ülkenin kültürlerinin de bu şekilde çok daha iyi görülebileceği, Rus kültürünün Antalya ve Türkiye'de sergilenebilmesi için en iyi mekanlarla hazırlıkların yapıldığını söyledi. Arısoy, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için vize konusunda kolaylık sağlanırsa Türk misafirlerin de Rusya'nın şehirlerini daha çok ziyaret edeceğini belirtti.

KOROLEV: RUS TURİST 2 MİSLİ ARTTI

2016 yılından sonra 2017'de Rus turistlerin Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Rusya Federal Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Nikolay Korolev de bu yıl geçen seneye göre, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 2 katına çıktığını söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki turizm ilişkilerinin eski haline dönmesi için daha çok yol kat edilmesi gerektiğini belirten Korolev, ülkeler arasında halen bazı sorunlar olduğunu, bunlar da çözüldüğü takdirde ilişkilerin çok daha iyi düzeyde olabileceğini kaydetti.

'VİZE PROBLEMİ ÇÖZÜLMEK İSTENİYOR'

İki ülke arasındaki vize probleminin çözüme kavuşturulmak istendiğini vurgulayan Nikolay Korolev, “Potansiyelimiz turizm açısından çok büyük ve çok farklı alt başlıklarda birlikte çalışabiliriz. Güneş, kumsal turizmi dışında kültür, sağlık gibi çeşitli turizm alanlarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türk-Rus turizm yılı da bu açıdan iyi bir sonuç verecektir" dedi.

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