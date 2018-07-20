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"Türkiye ve Hollanda diplomatik bağlarını onarıyor" (2)

(Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ve Hollanda’nın diplomatik bağları onarmakta olduğunu söyledi ve iki ülkenin Büyükelçilerinin...

"Türkiye ve Hollanda diplomatik bağlarını onarıyor" (2)

(Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 20 Temmuz () - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ve Hollanda’nın diplomatik bağları onarmakta olduğunu söyledi ve iki ülkenin Büyükelçilerinin tekrar Den Haag ve Ankara’da görev yapmaya başlayacağını açıkladı.
Algeemene Blad’da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Blok, bugün mecliste yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye ve Hollanda’nın bu sayfayı birlikte çevirmesi ve bağlarımızı tamir etmemiz iyi birşey.
“Bu bizi birbirimize bağlayan konuları ve fikir ayrılıkları yaşadığımız konuları özgürce görüşebilmek için şart.”
Dışişleri: İki bakan telefonla görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de, iki bakan telefonla görüşerek diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Telefon görüşmesinin tarihi belirtilmeyen açıklamada, "Bakanlar Ankara ve Lahey büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır" denildi.
Ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı'nın yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada 11 Temmuz'da Brüksel'de yapılan NATO zirvesi marjında iki bakanın görüştüğü ve "Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin" altını çizdikleri ifade edildi.
 

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