TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
25 TEMMUZ PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
26 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
TÜRKİYE