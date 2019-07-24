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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14:00     TCMB politika faizi    
30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10:00     Turizm gelirleri
31/07         10:00     Dış ticaret dengesi
31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA                           03:30     İmalat PMI
JAPONYA                           03:30     Bileşik PMI
JAPONYA                           03:30     Servis PMI
JAPONYA                           08:00     Öncü Göstergeler
FRANSA                             10:15     İmalat PMI
FRANSA                             10:15     Servis PMI
FRANSA                             10:15     Bileşik PMI
ALMANYA                           10:30     İmalat PMI
ALMANYA                           10:30     Servis PMI
ALMANYA                           10:30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00     Bileşik PMI
ABD                                     14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                     16:45     İmalat PMI
ABD                                     16:45     Servis PMI
ABD                                     16:45     Bileşik PMI
ABD                                     17:00     Yeni Konut Satışları
ABD                                     17:00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                                     17:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                     17:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                     17:30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                     17:30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                     17:30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                     17:30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                     17:30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                     17:30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                           11:00     IFO-İş İklimi
ALMANYA                           11:00     IFO-Beklentiler
ALMANYA                           11:00     IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                                     15:30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                     15:30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                     15:30     Ticaret Dengesi
ABD                                     15:30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                     15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                     15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                                     17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA                              09:45     Tüketici Güveni
FRANSA                              09:45     ÜFE MoM
FRANSA                              09:45     ÜFE YoY
ABD                                     15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                     15:30     Kişisel Tüketim
ABD                                     15:30     Çekirdek PCE QoQ
 

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