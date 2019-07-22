Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi  25/07        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10:00     Tüketici güven endeksi 
25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı
25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14:00     TCMB politika faizi      
30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10:00     Turizm gelirleri
31/07         10:00     Dış ticaret dengesi
31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
22 TEMMUZ PAZARTESİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ABD                       15:30     Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
23 TEMMUZ SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ABD                       17:00     Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ                 17:00     Tüketici Güveni
ABD                       17:00     Devam Eden Konut Satışları
ABD                       17:00     Devam Eden Konut Satışları MoM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            03:30     İmalat PMI
JAPONYA            03:30     Bileşik PMI
JAPONYA            03:30     Servis PMI
JAPONYA            08:00     Öncü Göstergeler
FRANSA               10:15     İmalat PMI
FRANSA               10:15     Servis PMI
FRANSA               10:15     Bileşik PMI
ALMANYA          10:30     İmalat PMI
ALMANYA          10:30     Servis PMI
ALMANYA          10:30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00     Bileşik PMI
ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                       16:45     İmalat PMI
ABD                       16:45     Servis PMI
ABD                       16:45     Bileşik PMI
ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları
ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları MoM
ABD                       17:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                       17:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                       17:30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                       17:30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                       17:30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                       17:30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                       17:30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                       17:30     DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------------
25 TEMMUZ PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA          11:00     IFO-İş İklimi
ALMANYA          11:00     IFO-Beklentiler
ALMANYA          11:00     IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                       15:30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                       15:30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                       15:30     Ticaret Dengesi
ABD                       15:30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
26 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
FRANSA               09:45     Tüketici Güveni
FRANSA               09:45     ÜFE MoM
FRANSA               09:45     ÜFE YoY
ABD                       15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                       15:30     Kişisel Tüketim
ABD                       15:30     Çekirdek PCE QoQ

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.