TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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22 TEMMUZ PAZARTESİ
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ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
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23 TEMMUZ SALI
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ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
TÜRKİYE