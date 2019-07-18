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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/07         14:30     TCMB beklenti anketi
22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10:00     Tüketici güven endeksi  
25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı 
25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14:00     TCMB politika faizi       
30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10:00     Turizm gelirleri
31/07         10:00     Dış ticaret dengesi
31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA                     02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                     02:50 İhracat YoY
JAPONYA                     02:50 İthalat YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD                             15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                             15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                             17:00 Öncü Göstergeler
ABD                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA                  02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                  02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA                 09:00 ÜFE YoY
ABD                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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