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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/07         14:30     TCMB beklenti anketi
22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07         10:00     Tüketici güven endeksi   
25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı  
25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/07         14:00     TCMB politika faizi        
30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07         10:00     Turizm gelirleri
31/07         10:00     Dış ticaret dengesi
31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ
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17 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE              11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE              11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE              11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE              11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE              11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE              11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE              11:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE YoY
ABD                         14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                         15:30 Konut Başlangıçları
ABD                         15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                         15:30 İnşaat İzinleri
ABD                         15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD                         17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                         17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                         17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                         17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                         17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                         17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                         17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                         17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                         21:00 Bej Kitap
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA       02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA       02:50 İhracat YoY
JAPONYA       02:50 İthalat YoY
İNGİLTERE     11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE     11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD                15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                17:00 Öncü Göstergeler
ABD                17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA     02:30 TÜFE YoY
JAPONYA     02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA     09:00 ÜFE MoM
ALMANYA     09:00 ÜFE YoY
ABD              17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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