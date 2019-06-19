TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/06 10:00 Tüketici güven endeksi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA 02:50 BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06 10:00 Tüketici güven endeksi 20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku 24/06 ...
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:00
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