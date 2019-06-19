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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06         10:00     Tüketici güven endeksi 20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/06        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ


TÜRKİYE
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20/06         10:00     Tüketici güven endeksi
20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA                   02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                   02:50 İhracat YoY
JAPONYA                   02:50 İthalat YoY
ALMANYA                  09:00 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                             17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                             17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                             17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                             17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                             17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                             17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                             17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                             17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                             21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                             21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK  14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                            15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                            15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                            17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ         17:00 Tüketici Güveni
ABD                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA                    02:50  BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA                     02:30 TÜFE YoY
JAPONYA                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                     03:30 İmalat PMI
FRANSA                      10:15 İmalat PMI
FRANSA                      10:15 Servis PMI
FRANSA                      10:15 Bileşik PMI
ALMANYA                   10:30 İmalat PMI
ALMANYA                   10:30 Servis PMI
ALMANYA                   10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ         11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ         11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ         11:00 Bileşik PMI
ABD                             16:45 İmalat PMI
ABD                             16:45 Servis PMI
ABD                             16:45 Bileşik PMI
ABD                             17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                             17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
 

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