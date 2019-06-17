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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/06         10:00     İşsizlik 17/06         11:00     Bütçe dengesi 18/06         10:00     Sanayi üretimi 20/06...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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17/06         10:00     İşsizlik
17/06         11:00     Bütçe dengesi
18/06         10:00     Sanayi üretimi
20/06         10:00     Tüketici güven endeksi
20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ

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17 HAZİRAN PAZARTESİ

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ABD         15:30 Empire İmalat Endeksi
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18 HAZİRAN SALI

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EURO BÖLGESİ     12:00 Ticaret Dengesi 
EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE MoM 
EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE YoY 
ALMANYA                12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) 
ALMANYA                12:00 ZEW Anketi (Beklenti) 
EURO BÖLGESİ     12:00 ZEW Anketi (Beklenti) 
ABD                         15:30 Konut Başlangıçları 
ABD                         15:30 Konut Başlangıçları MoM 
ABD                         15:30 İnşaat İzinleri 
ABD                         15:30 İnşaat İzinleri MoM
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA       02:50 Ticaret Dengesi 
JAPONYA       02:50 İhracat YoY 
JAPONYA       02:50 İthalat YoY 
ALMANYA       09:00 ÜFE MoM 
İNGİLTERE     11:30 TÜFE MoM 
İNGİLTERE     11:30 TÜFE YoY 
İNGİLTERE     11:30 Çekirdek TÜFE YoY 
İNGİLTERE     11:30 ÜFE MoM 
İNGİLTERE     11:30 ÜFE YoY 
İNGİLTERE     11:30 Çekirdek ÜFE MoM 
İNGİLTERE     11:30 Çekirdek ÜFE YoY 
ABD                14:00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 
ABD                21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 
ABD                21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) 
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20 HAZİRAN PERŞEMBE

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JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
İNGİLTERE             11:30 Perakende Satışlar MoM 
İNGİLTERE             11:30 Perakende Satışlar YoY 
İNGİLTERE             14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 
İNGİLTERE             14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 
ABD                         15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                         15:30 Philadelphia Fed Endeksi 
ABD                         15:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                         17:00 Öncü Göstergeler 
EURO BÖLGESİ     17:00 Tüketici Güveni 
ABD                         17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
JAPONYA                          BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA

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JAPONYA               02:30 TÜFE YoY 
JAPONYA               02:30 Çekirdek TÜFE YoY 
JAPONYA               03:30 İmalat PMI 
FRANSA                 10:15 İmalat PMI 
FRANSA                 10:15 Servis PMI 
FRANSA                 10:15 Bileşik PMI 
ALMANYA               10:30 İmalat PMI 
ALMANYA               10:30 Servis PMI 
ALMANYA               10:30 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 Servis PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 Bileşik PMI 
ABD                         16:45 İmalat PMI 
ABD                         16:45 Servis PMI 
ABD                          16:45 Bileşik PMI 
ABD                          17:00 Devam Eden Konut Satışları 
ABD                          17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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