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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06         14:30     Reel efektif döviz kuru 12/06         14:00     TCMB...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10/06         14:30     Reel efektif döviz kuru
12/06         14:00     TCMB politika faizi
12/06         17:30     Hazine nakit dengesi
14/06         10:00     Cari denge
14/06         14:30     TCMB beklenti anketi
17/06         10:00     İşsizlik
17/06         11:00     Bütçe dengesi
18/06         10:00     Sanayi üretimi
20/06         10:00     Tüketici güven endeksi
20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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10 HAZİRAN PAZARTESİ
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JAPONYA                   02:50     GDP QoQ
JAPONYA                   02:50     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA                   02:50     GDP Özel Tüketim QoQ
JAPONYA                   02:50     GDP İş Harcamaları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     GDP (MoM)
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     Servis Sektörü Endeksi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
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11 HAZİRAN SALI
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     Haftalık Kazançlar 3M/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     ILO İşsizlik Oranı 3Mths
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30     İşgücü Değişimi 3M/3M
ABD                           15:30     ÜFE MoM
ABD                           15:30     Çekirdek ÜFE MoM
ABD                           15:30     ÜFE YoY
ABD                           15:30     Çekirdek ÜFE YoY
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12 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA                  02:50    ÜFE MoM
JAPONYA                  02:50     ÜFE YoY
JAPONYA                  02:50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA                  02:50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ÇİN                           04:30     TÜFE YoY
ÇİN                           04:30     ÜFE YoY
ABD                          14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                          15:30     TÜFE MoM
ABD                          15:30     Çekirdek TÜFE MoM
ABD                          15:30     TÜFE YoY
ABD                          15:30     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                          17:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                          17:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                          17:30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                          17:30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                          17:30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                          17:30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                          17:30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                          17:30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               09:00     TÜFE MoM
ALMANYA              09:00     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ    12:00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ    12:00     Sanayi Üretimi YoY
ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                       17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN                         05:00     Sanayi Üretimi YoY
ÇİN                         05:00     Perakende Satışlar YoY
JAPONYA               07:30     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA               07:30     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA               07:30     Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA                09:45     TÜFE MoM
FRANSA                09:45     TÜFE YoY
ABD                       15:30     Perakende Satışlar MoM
ABD                       16:15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                       16:15     İmalat Üretimi
ABD                       16:15     Kapasite Kullanımı
ABD                       17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD                       17:00     İş Stokları

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