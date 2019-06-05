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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/06         14:30     Reel efektif döviz kuru 12/06         14:00     TCMB politika faizi 12/06         17:30    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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10/06         14:30     Reel efektif döviz kuru
12/06         14:00     TCMB politika faizi
12/06         17:30     Hazine nakit dengesi
14/06         10:00     Cari denge
14/06         14:30     TCMB beklenti anketi
17/06         10:00     İşsizlik
17/06         11:00     Bütçe dengesi
18/06         10:00     Sanayi üretimi
20/06         10:00     Tüketici güven endeksi
20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA               03:30 Bileşik PMI
JAPONYA               03:30 Servis PMI
ÇİN                         04:45 Bileşik PMI
ÇİN                         04:45 Servis PMI
FRANSA                 10:50 Servis PMI
FRANSA                 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA               10:55 Servis PMI
ALMANYA               10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ    11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE             11:30 Servis PMI
İNGİLTERE             11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ    12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ    12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ    12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ    12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                        15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD                        16:45 Servis PMI
ABD                        16:45 Bileşik PMI
ABD                        17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                        21:00 Bej Kitap
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6 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA               09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA               09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA               10:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ    12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ    12:00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ    12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ    12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ    12:00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ    14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ    14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ    14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                        15:30 Ticaret Dengesi
ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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7 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA               02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA               08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA             09:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA             09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA             09:00 İhracat MoM
ALMANYA             09:00 İthalat MoM
FRANSA                09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA                09:45 İmalat Üretimi YoY
ABD                       15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                       15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                       15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                       15:30 İşsizlik Oranı
ABD                       15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD                       15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD                       15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD                       17:00 Toptan Satış Stokları MoM
 

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