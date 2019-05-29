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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05         10:00     GSYH - 1. Çeyrek 31/05         10:00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan 31/05        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/05         10:00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10:00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10:00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                                    TSİ
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29 MAYIS ÇARŞAMBA
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FRANSA                              09:45     ÜFE MoM
FRANSA                              09:45     ÜFE YoY
FRANSA                              09:45     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                              09:45     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                              09:45     TÜFE MoM
FRANSA                              09:45     TÜFE YoY
FRANSA                              09:45     GDP QoQ
FRANSA                              09:45     GDP YoY
ALMANYA                          10:55     İşsizlikteki Değişim
ALMANYA                          10:55     İşsizlik Oranı
ABD                                      14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                      17:00     Richmond Fed İmalat Endeksi
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30 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                                      15:30     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                      15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                                      15:30     Kişisel Tüketim
ABD                                      15:30     Çekirdek PCE QoQ
ABD                                      15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                      15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                                      15:30     Ticaret Dengesi
ABD                                      15:30     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                      17:00     Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                                      17:00     Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                                      17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                      18:00     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                      18:00     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                      18:00     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                      18:00     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                      18:00     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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31 MAYIS CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK            02:01     GfK Tüketici Güveni
JAPONYA                             02:30     İşsizlik Oranı
JAPONYA                             02:50     Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                             02:50     Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                             02:50     Perakende Satışlar MoM
JAPONYA                             02:50     Perakende Satışlar YoY
ÇİN                                      04:00     Bileşik PMI
ÇİN                                      04:00     İmalat PMI
ÇİN                                      04:00     İmalat Dışı PMI
JAPONYA                            08:00     Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA                          15:00     TÜFE MoM
ALMANYA                          15:00     TÜFE YoY
ABD                                      15:30     Kişisel Gelirler
ABD                                      15:30     Kişisel Harcamalar
ABD                                      15:30     Reel Kişisel Harcamalar
ABD                                      17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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