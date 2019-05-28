TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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28 MAYIS SALI
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ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
ABD 17:30 Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi
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29 MAYIS ÇARŞAMBA
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FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 GDP QoQ
FRANSA 09:45 GDP YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
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30 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
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31 MAYIS CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
TÜRKİYE